Microsoft таємно повернулася в Росію та продає своє програмне забезпечення зі знижками, — ЗМІ

За словами джерел, російські користувачі можуть придбати чи продовжити ліцензію на сервіс Microsoft 365.

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У російських магазинах знову з'явилося програмне забезпечення компанії Microsoft, яка в березні заявила про вихід із Росії. Про це пише сайт "Известия", посилаючись на ритейлерів.

AllSoft і Softline до повномасштабного вторгнення Росії в Україну були офіційними партнерами Microsoft. Довгий час вони не могли продавати софт від американської компанії, а тепер пропонують користувачам сервіс Microsoft 365, що надає доступ до Microsoft Office, корпоративної електронної пошти та низки онлайн-інструментів для спілкування та роботи з документами. Водночас зараз передплата коштує значно дешевше, ніж навесні — 5951 рубль замість 7400 рублів.

Пресслужба AllSoft стверджує, що діє "відповідно до офіційної позиції Microsoft". Клієнти зараз не можуть купити нову ліцензію на MS Office 365, проте можуть продовжувати їх зі щомісячною оплатою. А ось співробітники магазину кажуть, що бізнес-клієнти не можуть навіть продовжити передплату, але ліцензії продаватимуться, доки не закінчаться запаси.

У Softline російським журналістам заявили, що Microsoft почала офіційно постачати ліцензії на Microsoft 365. Пакет програм можна також купити в магазинах "Регард" і "Ого!", до того ж активувати їх можна тільки на території Росії. Представники "Ого!" говорять, що Microsoft дозволила активацію сервісу для росіян. За словами Ельдара Муртазіна з аналітичної фірми Mobile Research Group, ритейлери отримують ключі від дистриб'юторів корпорації.

IT-експерт Дмитро Бевза зазначив, що заборона на надання послуг у Росії є ініціативою самої Microsoft:

"Як запровадили її тихо, без публічних заяв, так само тихо могли й скасувати. Це не суперечить ні законодавству США, ні офіційно декларованій політиці компанії щодо Росії".

Нещодавно російські ЗМІ писали, що Samsung має намір знову продавати смартфони в Росії. Втім, невдовзі сама південнокорейська компанія спростувала цю інформацію.

У березні Microsoft оголосила про припинення продажу товарів і послуг у Росії. Компанія пообіцяла допомогти Україні забезпечити кібербезпеку під час війни, а також діяти в межах антиросійських санкцій із боку США та Європи.

Писали також, що відхід Microsoft "зламав" електронну пошту Mail.ru в Росії. Як виявилося, сервіс залежав від американських офісних інструментів, які раптом стали йому недоступними.