Забули про війну: Microsoft повернула росіянам можливість завантажувати Windows

Встановлення операційної системи в країні-агресорі тепер знову доступне без використання VPN.

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Американська компанія Microsoft відкрила росіянам доступ до завантаження операційної системи Windows. Про це пише російська агенція ТАРС.

Нині у Росії знову можуть встановлювати Windows 11, 10, Windows 8.1. та Windows 7.

Як зазначається, операційна система тепер доступна для користувачів російською без використання VPN. Встановити Windows можна через помічника зі встановлення, який також доступний на сайті компанії.

[ + – ] На російськомовній сторінці Microsoft, як і раніше, висить оголошення про те, що компанія зупиняє свою діяльність в РФ

IT-експерт Дмитро Бевза розповів виданню "Известия", що доступ до операційної системи, швидше за все, є коригуванням політики корпорації стосовно користувачів у Росії, які вже купили Windows.

"Можливість завантаження Windows — хороша новина для тих, хто раніше не міг завантажити програмне забезпечення і був змушений користуватися неавторизованими джерелами доступу до ПЗ на кшталт торрент-трекерів. Такі збірки небезпечні і можуть містити, наприклад, віруси, вбудовані в образ ОС", — пише видання.

Нагадаємо, у березні цього року Microsoft оголосила про призупинення продажу товарів та послуг у Росії. Компанія пообіцяла допомогти Україні забезпечити кібербезпеку під час війни, а також діяти в рамках антиросійських санкцій з боку США та Європи.

Однак 12 жовтня росЗМІ розповіли, що Microsoft таємно повернулася до Росії та продає своє програмне забезпечення зі знижками. Російські користувачі знову отримали можливість купити чи продовжити ліцензію на сервіс Microsoft 365.