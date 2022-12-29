Запускают дроны-камикадзе тремя волнами: ОК "Юг" раскрыло новую стратегию ВС РФ

Россияне стремятся уничтожить комплексы ПВО, чтобы беспрепятственно атаковать дронами критическую инфраструктуру.

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Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе тремя волнами, чтобы нанести больше ущерба Украине. Об этом спикер Объединенного координационного пресc-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила 28 декабря в эфире единого телемарафона, передает сайт "НВ".

По ее словам, ВС РФ пытаются преодолеть украинскую систему противовоздушной обороны, весьма эффективно поражающую иранские дроны-камикадзе Shahed. Чтобы увеличить эффективность ударов, россияне сначала запускают первую волну БПЛА с целью выявить комплексы ПВО на территории Украины, вторая волна должна их уничтожить и открыть путь для третьей, которая нацелена на объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической.

Наталья Гуменюк добавила, что Россия запускает дроны Shahed из новой партии, недавно полученной из Ирана. Эти беспилотники мало чем отличаются от предыдущих, которые ВСУ научились сбивать в 85-90% случаев. К примеру, во время последней массированной атаки украинская система ПВО сбила все аппараты еще на подлете.

22 декабря Наталья Гуменюк сообщила, что, по данным Сил обороны Юга, Иран передал России новую партию из 250 дронов-камикадзе. За несколько недель россияне успели потратить около 50 из них, пытаясь найти лазейки в покрытии ПВО Украины.

Накануне стало известно, что украинские инженеры разработали боевые дроны для уничтожения Shahed. Квадрокоптеры могут сбрасывать снаряды на российскую технику, проводить разведку на открытой местности и в зданиях, а также выполнять роль "камикадзе",