Запускають дрони-камікадзе трьома хвилями: ОК "Південь" розкрило нову стратегію ЗС РФ

Росіяни прагнуть знищити комплекси ППО, щоб безперешкодно атакувати дронами критичну інфраструктуру.

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Російські війська запускають іранські дрони-камікадзе трьома хвилями, щоб завдати більше збитків Україні. Про це речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила 28 грудня в ефірі єдиного телемарафону, передає сайт "НВ".

За її словами, ЗС РФ намагаються подолати українську систему протиповітряної оборони, яка дуже ефективно вражає іранські дрони-камікадзе Shahed. Щоб збільшити ефективність ударів, росіяни спочатку запускають першу хвилю БПЛА з метою виявити комплекси ППО на території України, друга хвиля має їх знищити та відкрити шлях для третьої, яка націлена на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Наталія Гуменюк додала, що Росія запускає дрони Shahed із нової партії, нещодавно отриманої з Ірану. Ці безпілотники мало чим відрізняються від попередніх, які ЗСУ навчилися збивати у 85-90% випадків. Наприклад, під час останньої масованої атаки українська система ППО збила всі апарати ще на підльоті.

22 грудня Наталія Гуменюк повідомила, що, за даними Сил оборони Півдня, Іран передав Росії нову партію із 250 дронів-камікадзе. За кілька тижнів росіяни встигли витратити близько 50 із них, намагаючись знайти лазівки у покритті ППО України.

Напередодні стало відомо, що українські інженери розробили бойові дрони для знищення Shahed. Квадрокоптери можуть скидати снаряди на російську техніку, проводити розвідку на відкритій місцевості та в будинках, а також виконувати роль "камікадзе",