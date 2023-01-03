Дроны Ababil-2 можно запускать с кораблей: в чем угроза такого применения (видео)

В Иране научились быстро запускать дроны-камикадзе с моря — поодиночке и даже по нескольку штук кряду.

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Армия Ирана запустила ударный беспилотник с боевого корабля по военной базе в рамках военных учений "Зольфагар-1401". Подробности приводит издание The Eurasian Times.

Судя по видео от агентства IRNA, опубликованному в Twitter, запуск осуществили с десантного корабля Hengam класса Lavan. Военные обозреватели и аналитики опознали барражирующий боеприпас как иранский дрон-камикадзе Ababil-2. Особенность этой линейки БПЛА заключается в том, что их можно запускать с кораблей так же, как и ракеты.

Система запуска состоит из детонатора, пускового механизма, реактивных снарядов и трехточечного крепления. Ее легко собирать, демонтировать и перемещать с места на место.

Барражирующий боеприпас поразил цель, специально созданную в виде военной базы на берегу моря: можно заметить макеты военного судна, пристани и нескольких зданий. После публикации видео издание Times of Israel, ссылаясь на OSINT-аналитиков, сообщило, что муляж базы по своей планировке соответствует Эйлатской базе ВМС Израиля, размещенной на побережье Красного моря. А макет корабля похож на израильский корвет класса Sa'ar 6, который был в Эйлате.

Как сообщают эксперты, способность Ирана быстро запускать дроны-камикадзе поодиночке или целыми роями с палубы кораблей представляет значительную угрозу для других стран на Ближнем Востоке, включая Израиль, государства в Персидском заливе и США, которые разместили в регионе несколько военных объектов. Упомянутые страны имеют современные системы ПВО, но война в Украине показала, что дешевые иранские дроны вынуждают тратить дорогостоящие ракеты.

В рамках военных учений "Зольфагар-1401", иранская армия задействовала три типа беспилотников: Arash, Bavar и Ababil для нанесения ударов по учебным целям на побережье. Вдобавок, разведывательные дроны, такие как Mohajer-6, использовали для наблюдения с воздуха и отправки топографических снимков в центр управления.

Ранее во время тех же учений Иран провел испытания новых ударных дронов Ababil-5. По словам иранских источников, беспилотник пролетел 400 км с точно сбросил бомбу на цель в Оманском заливе.

Писали также, что россияне поставили на иранские дроны сверхмощные чипы для запусков по Украине. Эксперты недоумевают, ведь мощность плат намного превышает потребности беспилотников.