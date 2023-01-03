Дрони Ababil-2 можна запускати з кораблів: у чому загроза такого застосування (відео)

В Ірані навчилися швидко запускати дрони-камікадзе з моря — по одному і навіть кілька штук поспіль.

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Армія Ірану запустила ударний безпілотник з бойового корабля військовою базою в рамках військових навчань "Зольфагар-1401". Подробиці наводить видання The Eurasian Times.

Судячи з відео від агентства IRNA, опублікованого в Twitter, запуск здійснили з десантного корабля Hengam класу Lavan. Військові оглядачі та аналітики впізнали баражуючий боєприпас як іранський дрон-камікадзе Ababil-2. Особливість цієї лінійки БПЛА полягає в тому, що їх можна запускати з кораблів так само, як ракети.

Система запуску складається з детонатора, пускового механізму, реактивних снарядів та триточкового кріплення. Її легко збирати, демонтувати та переміщати з місця на місце.

Баражуючий боєприпас уразив ціль, спеціально створену у вигляді військової бази на березі моря: можна помітити макети військового судна, пристані та кількох будівель. Після публікації відео видання Times of Israel, посилаючись на OSINT-аналітиків, повідомило, що муляж бази за своїм плануванням відповідає Ейлатській базі ВМС Ізраїлю, розміщеній на узбережжі Червоного моря. А макет корабля схожий ізраїльський корвет класу Sa'ar 6, який був у Ейлаті.

Як повідомляють експерти, здатність Ірану швидко запускати дрони-камікадзе поодинці або цілими роями з палуби кораблів є значною загрозою для інших країн на Близькому Сході, включаючи Ізраїль, держави в Перській затоці та США, які розмістили в регіоні кілька військових об'єктів. Згадані країни мають сучасні системи ППО, але війна в Україні показала, що дешеві іранські дрони змушують витрачати дорогі ракети.

У межах військових навчань "Зольфагар-1401", іранська армія задіяла три типи безпілотників: Arash, Bavar та Ababil для завдання ударів по навчальних цілях на узбережжі. Крім того, розвідувальні дрони, такі як Mohajer-6, використовували для спостереження з повітря та відправлення топографічних знімків до центру управління.

Раніше під час тих же навчань Іран провів випробування нових ударних дронів Ababil-5. За словами іранських джерел, безпілотник пролетів 400 км із точно скинув бомбу на мету в Оманській затоці.

Писали також, що росіяни поставили на іранські дрони надпотужні чіпи для запусків по Україні. Експерти дивуються, адже потужність плат набагато перевищує потреби безпілотників.