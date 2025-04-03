На тлі візиту оголошеного у розшук Нетаньягу: Угорщина виходить з МКС у Гаазі

Уряд Угорщини ухвалив рішення про вихід з Міжнародного кримінального суду. Раніше країна кинула виклик Гаазі, прийнявши з візитом ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу.

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Про це 3 квітня повідомили в Reuters.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив Нетаньягу через день після того, як МКС видав ордер на його арешт за звинувачення у воєнних злочинах. Йшлося про наступ Ізраїлю в Газі після нападу бойовиків ХАМАС.

Ізраїль відкидає звинувачення, які вважає політично мотивованими й підживленими антисемітизмом. У державі переконані, що МКС втратив легітимність, видавши ордер проти демократично обраного лідера, який керується правом на самооборону.

Угорщина була членом-засновником МКС. Теоретично вона зобов’язана заарештувати оголошеного судом у розшук політика й передати його правосуддю. Однак Орбан кинув виклик Гаазі, давши чітко зрозуміти, що цього не робитиме. Він назвав рішення стосовно розшуку Нетаньягу "нахабним, цинічним і абсолютно неприйнятним".

3 квітня Беньямін Нетаньягу приїхав з візитом в Угорщину

Угорщина підписала установчий документ МКС у 1999 році й ратифікувала його у 2001 році. Однак закон так і не оприлюднили. У листопаді очільник апарату прем’єра Гергелі Гульяс наголосив, що Римський статут "ніколи не був частиною угорського законодавства", тому виконувати заходи суду держава не зобов’язана.

3 квітня Гульяс заявив, що уряд запустить сьогодні процес виходу з МКС. Також це питання ще у лютому підіймав сам Орбан на тлі накладення санкцій США на головного прокурора Каріма Хана.

"Настав час для Угорщини переглянути те, що ми робимо в міжнародній організації, яка перебуває під санкціями США", — написав він.

Передбачається, що угорський парламент схвалить законопроєкт про початок річного процесу виходу з МКС. Орбан протягом багатьох років підтримував Нетаньягу й став для нього важливим союзником, готовим блокувати заяви або дії проти Ізраїля в ЄС.

Видаючи ордер, у Гаазі заявили, що мають достатні підстави вважати прем’єр-міністра причетним до "широкого та систематичного нападу на цивільне населення Гази". У листопаді також був виданий ордер на арешт лідера ХАМАС, але невдовзі підтвердили його смерть.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запрошував оголошеного у розшук прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу на відзначення 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц. Він просив забезпечити політику захист від арешту і наголошував, що кожен громадянин Ізраїлю повинен мати можливість "взяти участь у цій унікальній події".

6 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження санкцій проти МКС у відповідь на ордер проти Нетаньягу. Під фінансові й візові обмеження потрапили посадовці суду і їхні сім’ї.