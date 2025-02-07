Трамп ввів санкції проти Міжнародного кримінального суду в Гаазі через ордер проти Нетаньяху

Згідно з указом Трампа, під фінансові та візові обмеження потраплять посадові особи МКС, які підтримують розслідування суду проти громадян і союзників США.

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Президент США Дональд Трамп увечері 6 лютого підписав два укази. Один із них спрямований проти Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. А другий стосується "антихристиянської упередженості". Про це пише CNN.

Зустріч Дональда Трампа і Біньяміна Нетаньяху в Білому домі

Згідно з інформаційним бюлетенем, отриманим журналістами, указ про введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі підписано у відповідь на видачу ним ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

Під фінансові та візові обмеження з боку США потраплять посадові особи МКС, які підтримують розслідування суду проти громадян і союзників Сполучених Штатів, а також члени їхніх сімей.

У документі йдеться про те, що МКС "вчинив незаконні та необґрунтовані дії", спрямовані проти США та Ізраїлю, і "без законних підстав заявив про свою юрисдикцію та розпочав попередні розслідування щодо громадян Сполучених Штатів і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем". Після цього, за словами Трампа, суд "ще більше зловживав своєю владою", видавши "необґрунтовані ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Ґалланта".

Дональд Трамп зазначив, що ні Вашингтон, ні Ізраїль не потрапляють під юрисдикцію МКС. За його оцінками, дії суду в Гаазі зазіхають на суверенітет Сполучених Штатів і загрожують роботі в галузі національної безпеки та зовнішньої політики країни.

Варто зазначити, що, коли Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Ґалланта за звинуваченнями у воєнних злочинах і "злочинах проти людяності" за воєнні дії Ізраїлю в секторі Газа після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, тодішній президент США Джо Байден засудив це рішення.

МКС одночасно домагався арештів вищих лідерів ХАМАС, включно з Ях'ю Сінваром, який пізніше був ліквідований.

Нападки МКС на Нетаньяху також викликали негативну реакцію республіканців і демократів у Конгресі. Минулого місяця контрольована Республіканською партією Палата представників ухвалила законопроєкт, що санкціонує МКС, але демократи Сенату заблокували його ухвалення.

Критики кажуть, що ордери передбачають еквівалентність між лідером головного союзника США і лідером терористичної організації. Хоча ні США, ні Ізраїль не є учасниками МКС, ордери ускладнюють поїздки в будь-яку зі 124 країн-підписантів, які були б змушені заарештувати ізраїльських лідерів.

Зустріч Дональда Трампа і Біньяміна Нетаньяху в Білому домі Фото: The White House

Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху тоді відхилив ордери, назвавши їх "абсурдними й антисемітськими".

Що стосується указу про "антихристиянську упередженість", то Дональд Трамп заявив, що підписує указ про призначення генерального прокурора Пем Бонді. Яка стане головою абсолютно нової цільової групи "з викорінення антихристиянських упереджень".

Нагадаємо, Нетаньяху, який цього тижня перебуває у Вашингтоні, США, став першим іноземним лідером, який відвідав Трампа в Білому домі у вівторок. Вони також разом провели прес-конференцію в Білому домі. На ній президент США оголосив, що США "візьмуть під контроль" сектор Газа.