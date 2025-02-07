Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда в Гааге из-за ордера против Нетаньяху

Согласно указу Трампа, под финансовые и визовые ограничения попадут должностные лица МУС, которые поддерживают расследования суда против граждан и союзников США.

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Президент США Дональд Трамп вечером 6 февраля подписал два указа. Один из них направлен против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. А второй касается "антихристианской предвзятости". Об этом пишет CNN.

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в Белом доме

Согласно информационному бюллетеню, полученному журналистами, указ о вводе санкций против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге подписан в качестве ответной меры на выдачу им ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Под финансовые и визовые ограничения со стороны США попадут должностные лица МУС, которые поддерживают расследования суда против граждан и союзников Соединенных Штатов, а также члены их семей.

В документе говорится, что МУС "совершил незаконные и необоснованные действия", направленные против США и Израиля и "без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении граждан Соединенных Штатов и некоторых их союзников, включая Израиль". После этого, по словам Трампа, суд "еще больше злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта".

Дональд Трамп отметил, что ни Вашингтон, ни Израиль не попадают под юрисдикцию МУС. По его оценкам, действия суда в Гааге посягают на суверенитет Соединенных Штатов и угрожают работе в области национальной безопасности и внешней политики страны.

Стоит отметить, что, когда Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях и "преступлениях против человечности" за военные действия Израиля в секторе Газа после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, тогдашний президент США Джо Байден осудил это решение.

МУС одновременно добивался арестов высших лидеров ХАМАС, включая Яхью Синвара, который позже был ликвидирован.

Нападки МУС на Нетаньяху также вызвали негативную реакцию республиканцев и демократов в Конгрессе. В прошлом месяце контролируемая Республиканской партией Палата представителей приняла законопроект, санкционирующий МУС, но демократы Сената заблокировали его принятие.

Критики говорят, что ордера подразумевают эквивалентность между лидером главного союзника США и лидером террористической организации. Хотя ни США, ни Израиль не являются участниками МУС, ордера затрудняют поездки в любую из 124 стран-подписантов, которые были бы вынуждены арестовать израильских лидеров.

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в Белом доме Фото: The White House

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху тогда отклонил ордера, назвав их "абсурдными и антисемитскими".

Что касается указа о "антихристианской предвзятости", то Дональд Трамп заявил, что подписывает указ о назначении генерального прокурора Пэм Бонди. Которая станет главой совершенно новой целевой группы "по искоренению антихристианских предубеждений".

Напомним, Нетаньяху, который на этой неделе находится в Вашингтоне, США, стал первым иностранным лидером, посетившим Трампа в Белом доме во вторник. Они также вместе провели пресс-конференцию в Белом доме. На ней президент США объявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа.