На фоне визита объявленного в розыск Нетаньяху: Венгрия выходит из МУС в Гааге

Правительство Венгрии приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Ранее страна бросила вызов Гааге, приняв с визитом израильского премьера Беньямина Нетаньяху.

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Об этом 3 апреля сообщили в Reuters.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил Нетаньяху через день после того, как МУС выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях. Речь шла о наступлении Израиля в Газе после нападения боевиков ХАМАС.

Израиль отвергает обвинения, которые считает политически мотивированными и подпитанными антисемитизмом. В государстве убеждены, что МУС потерял легитимность, выдав ордер против демократически избранного лидера, который руководствуется правом на самооборону.

Венгрия была членом-основателем МУС. Теоретически она обязана арестовать объявленного судом в розыск политика и передать его правосудию. Однако Орбан бросил вызов Гааге, дав четко понять, что этого делать не будет. Он назвал решение о розыске Нетаньяху "наглым, циничным и абсолютно неприемлемым".

3 апреля Беньямин Нетаньяху приехал с визитом в Венгрию

Венгрия подписала учредительный документ МУС в 1999 году и ратифицировала его в 2001 году. Однако закон так и не обнародовали. В ноябре глава аппарата премьера Гергели Гульяс подчеркнул, что Римский статут "никогда не был частью венгерского законодательства", поэтому выполнять меры суда государство не обязано.

3 апреля Гульяс заявил, что правительство запустит сегодня процесс выхода из МУС. Также этот вопрос еще в феврале поднимал сам Орбан на фоне наложения санкций США на главного прокурора Карима Хана.

"Пришло время для Венгрии пересмотреть то, что мы делаем в международной организации, которая находится под санкциями США", — написал он.

Предполагается, что венгерский парламент одобрит законопроект о начале годичного процесса выхода из МУС. Орбан в течение многих лет поддерживал Нетаньяху и стал для него важным союзником, готовым блокировать заявления или действия против Израиля в ЕС.

Выдавая ордер, в Гааге заявили, что имеют достаточные основания считать премьер-министра причастным к "широкому и систематическому нападению на гражданское население Газы". В ноябре также был выдан ордер на арест лидера ХАМАС, но вскоре подтвердили его смерть.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда приглашал объявленного в розыск премьер-министра Беньямина Нетаньяху на празднование 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц. Он просил обеспечить политику защиту от ареста и подчеркивал, что каждый гражданин Израиля должен иметь возможность "принять участие в этом уникальном событии".

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС в ответ на ордер против Нетаньяху. Под финансовые и визовые ограничения попали должностные лица суда и их семьи.