У РФ на залізниці стався колапс: влада звинуватила українські БПЛА

У Краснодарському краї РФ було зафіксовано пошкодження контактної мережі залізниці після ймовірного падіння уламків БПЛА. Російська влада стверджує, що саме фрагменти дронів стали причиною інциденту, що спричинив тимчасове припинення руху поїздів у низці районів регіону.

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За даними російського видання "Газета", уламки БПЛА впали в чотирьох районах Кубані. Найбільше постраждала залізнична інфраструктура — щонайменше п'ять поїздів було затримано, а один пасажирський склад простояв до сьомої години ранку.

Зі свого боку 12 квітня пресслужба Міністерства оборони РФ повідомила, що вночі в російських регіонах нібито збили 36 українських безпілотних літальних апаратів. Найбільше дронів — 18 знищили в Курській області. У Ростовській області та Краснодарському краї ліквідували 13 та один безпілотник відповідно, а в Бєлгородській і Орловській областях — по два БПЛА.

Що стосується Ростовської області, то найсерйозніші пошкодження зафіксовано в Динському районі, де поблизу станиці Васюринської уламки безпілотника пошкодили контактну мережу. У результаті рух поїздів було припинено.

У Тимашевському районі, де також стався інцидент, частковий рух вдалося відновити вже після проведення аварійних робіт — відновленням контактної мережі займалася аварійна бригада РЖД.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що залізничне полотно в місці падіння також отримало часткові пошкодження.

За інформацією місцевої влади, до ранку 11 квітня рух на всіх ділянках залізниці було повністю відновлено. Представники адміністрації регіону заявили, що ситуацію контролюють, і додаткових затримок не передбачається.

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 квітня російські окупаційні війська знову атакували територію України із застосуванням безпілотників типу "Шахед". Під ударом опинилися Київ і Харків, де було зафіксовано вибухи й пожежі внаслідок падіння уламків збитих дронів.