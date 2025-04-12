В РФ на железной дороге произошел коллапс: власти обвинили украинские БПЛА

В Краснодарском крае РФ были зафиксированы повреждения контактной сети железной дороги после предполагаемого падения обломков БПЛА. Российские власти утверждают, что именно фрагменты дронов стали причиной инцидента, повлекшего временное прекращение движения поездов в ряде районов региона.

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По данным российского издания "Газета", обломки БПЛА упали в четырех районах Кубани. Больше всего пострадала железнодорожная инфраструктура – по меньшей мере пять поездов были задержаны, а один пассажирский состав простоял до семи часов утра.

В свою очередь 12 апреля пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что ночью в российских регионах якобы сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов — 18 уничтожили в Курской области. В Ростовской области и Краснодарском крае ликвидировали 13 и один беспилотник соответственно, а в Белгородской и Орловской областях — по два БПЛА.

Что касается Ростовской области, то наиболее серьезные повреждения зафиксированы в Динском районе, где вблизи станицы Васюринской обломки беспилотника повредили контактную сеть. В результате движение поездов было приостановлено.

В Тимашевском районе, где также произошел инцидент, частичное движение удалось возобновить уже после проведения аварийных работ — восстановлением контактной сети занималась аварийная бригада РЖД.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что железнодорожное полотно в месте падения также получило частичные повреждения.

По информации местных властей, к утру 11 апреля движение на всех участках железной дороги было полностью восстановлено. Представители администрации региона заявили, что ситуация контролируется, и дополнительных задержек не предвидится.

Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля российские оккупационные войска вновь атаковали территорию Украины с применением беспилотников типа "Шахед". Под ударом оказались Киев и Харьков, где были зафиксированы взрывы и пожары в результате падения обломков сбитых дронов.