Эксперт рассказал, почему в Украине так мало производят дешевых дронов для ВСУ

Кандидат экономических наук Вадим Гриб считает, что Минобороны не размещает заказы, а "Укроборонпром" не выделяет бюджеты.

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Частные разработчики в Украине создают дешевые и эффективные дроны, но Министерство обороны не спешит принимать их на вооружение. Об этом на своей странице в Facebook 6 января основатель инвестиционной компании "ТЕКТ" Вадим Гриб, кандидат экономических наук.

Вадим Гриб сообщил, что недавно общался с другом, изготавливающим БПЛА для украинских военных на волонтерских началах. По словам производителя, разведывательные аппараты показали "замечательный результат" — в боевых условиях записали кадры, которые не смогли сделать другие модели. Команда собрала и отправила на фронт 250 дронов, а вдобавок подготовила операторов.

"Цена одной модели — $4500. Но официальных заказов от Минобороны нет, туда тяжело пробиться", — поделился Вадим Гриб.

Он добавил, что независимым разработчикам приходится самостоятельно собирать средства и привлекать спонсоров. Друг автора сотрудничает с профильным направлением в "Укроборонпроме" — там выразили заинтересованность, но отказываются предоставлять бюджет на производство БПЛА, в которых нуждается армия.

Автор считает, что Укроборонпром "давно нужно было расформировать, построив новую современную систему управления, мотивирующую развивать предприятия, обеспечивая выполнение оборонных заказов". Он также напомнил, что согласно указу президента "Укроборонпром" должны были реформировать в течение 2021-2022 годов, однако даже на фоне войны ситуация в оборонной промышленности не изменилась. Как считает Вадим Гриб, закон 2021 года о реформе оборонного комплекса содержит коррупционные риски, а стратегия, принятая СНБО тогда же "далека от совершенства", ее недостатки особенно остро ощущаются во время войны. Эксперт привел письмо, в котором его компания предлагает несколько рекомендаций для реформирования ВПК Украины, которое отправил СНБО в апреле 2021 года. Автор уверен, что письмо "актуально и сегодня".

В декабре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за месяц ВСУ приняли на вооружение 7 моделей дронов. По его словам, ведомство значительно упростило процедуру утверждения, и любая команда разработчиков может подать заявку, подтвердив технические характеристики своих аппаратов.

Недавно военнослужащий ВСУ и аэроразведчик Юрий Касьянов заявил, что разработчикам украинских БПЛА не хватает ресурсов: станков, производственных помещений, специального оборудования. Он предложил Минобороны сформировать "инженерный корпус" из мобилизованных украинцев, имеющих особые специальности и опыт в создании дронов.