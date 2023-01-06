Експерт розповів, чому в Україні так мало виробляють дешевих дронів для ЗСУ

Кандидат економічних наук Вадим Гриб вважає, що Міноборони не розміщує замовлення, а "Укроборонпром" не виділяє бюджети.

Related video

Приватні розробники в Україні створюють дешеві та ефективні дрони, але Міністерство оборони не поспішає брати їх на озброєння. Про це на своїй сторінці у Facebook 6 січня засновник інвестиційної компанії "ТЕКТ" Вадим Гриб, кандидат економічних наук.

Вадим Гриб повідомив, що нещодавно спілкувався з другом, який виготовляє БПЛА для українських військових на волонтерських засадах. За словами виробника, розвідувальні апарати показали "чудовий результат" — у бойових умовах записали кадри, які не змогли зробити інші моделі. Команда зібрала та відправила на фронт 250 дронів, а також підготувала операторів.

"Ціна однієї моделі — $4500. Але офіційних замовлень від Міноборони немає, туди важко пробитися", — поділився Вадим Гриб.

Він додав, що незалежним розробникам доводиться самостійно збирати кошти та залучати спонсорів. Друг автора співпрацює з профільним напрямом в "Укроборонпромі" — там висловили зацікавленість, але відмовляються надавати бюджет на виробництво БПЛА, яких потребує армія.

Автор вважає, що "Укроборонпром" "давно потрібно було розформувати, побудувавши нову сучасну систему управління, яка мотивує розвивати підприємства, забезпечуючи виконання оборонних замовлень". Він також нагадав, що згідно з указом президента "Укроборонпром" мали реформувати протягом 2021-2022 років, проте навіть на тлі війни ситуація в оборонній промисловості не змінилася. Як вважає Вадим Гриб, закон 2021 року про реформу оборонного комплексу містить корупційні ризики, а стратегія, ухвалена РНБО тоді ж "далека від досконалості", її недоліки особливо гостро відчуваються під час війни. Експерт навів листа, в якому його компанія пропонує кілька рекомендацій для реформування ВПК України, який надіслав РНБО у квітні 2021 року. Автор упевнений, що лист "актуальний і сьогодні".

У грудні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за місяць ЗСУ прийняли на озброєння 7 моделей дронів. За його словами, відомство значно спростило процедуру затвердження і будь-яка команда розробників може подати заявку, підтвердивши технічні характеристики своїх апаратів.

Нещодавно військовослужбовець ЗСУ та аеророзвідник Юрій Касьянов заявив, що розробникам українських БПЛА не вистачає ресурсів: верстатів, виробничих приміщень, спеціального обладнання. Він запропонував Міноборони сформувати "інженерний корпус" з мобілізованих українців, які мають особливі спеціальності та досвід у створенні дронів.