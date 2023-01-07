Новое слово в музыке: японцы представили пианино будущего с дронами-динамиками (фото)

Беспилотники вместе со встроенными колонками создают вокруг музыканта "звуковое поле", которое обеспечивает насыщенное звучание.

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Японская компания Roland представила необычное электронное пианино с дронами для воспроизведения звука. Производитель раскрыл особенности проекта на официальном сайте.

Roland сделала высокотехнологический музыкальный инструмент в честь 50-летнего юбилея работы. Это пока не готовый коммерческий проект, но концепт, демонстрирующий последние наработки и эксперименты компании. Показательное выступление организовали на выставке СES 2023 в Лас-Вегасе (США).

"50th Anniversary Concept Piano — это шкатулка для драгоценностей — изысканный футляр, в котором хранится множество сокровищ", — отметили разработчики.

[ + – ] Такахиро Мураи из Roland Фото: Roland

В доэлектронную эпоху форма фортепиано обеспечивало воспроизведение живого звука наружу и создание в помещении "звукового поля" для насыщенного звучания. Звук не просто появляется во время ударов молоточков по струнам внутри пианино, но резонирует и усиливается, отражаясь от стен, потолка и других поверхностей. В электронном инструменте звук генерируют микросхемы и печатные платы, которые не могут передать такое же богатое звучание.

Проблему решили с помощью шаровых динамиков, размещенных в крышке и верхних краях корпуса: по семь справа и слева. Как утверждает генеральный менеджер отдела разработки клавишных инструментов Roland Такахиро Мураи, набор из 14 динамиков создает трехмерное звуковое пространство, недостижимое для обычных стереосистем.

[ + – ] Шаровой динамик в пианино Roland Фото: Roland

Но и этого оказалось мало, команда пожелала, чтобы звук исходил буквально из воздуха вокруг музыканта. Для этого они создали специальные летающие динамики, объединив технологии усовершенствованной версии PureAcoustic Ambience от Roland (используемой в высококлассных фортепиано, таких как LX708) с современными дронами с дистанционным управлением.

[ + – ] Летающие дроны-динамики от Roland Фото: Roland

Главной проблемой беспилотников стала задержка сигнала — при использовании Bluetooth она составляет 200 мс, а это слишком много для игры в реальном времени. Чтобы уменьшить задержку, они решили использовать выделенную коммуникационную платформу собственной разработки, изначально созданную для беспроводных наушников. Звучание стало намного лучше, но дроны все еще немного шумят и отвлекают от игры. В Roland отметили, что выпустят технологию на рынок, когда появятся полностью бесшумные летательные аппараты.

Это не все цифровые особенности пианино от Roland. Его "сердцем" выступает сенсорный планшет, панель которого находится перед музыкантом вместо подставки для нот. Он подключается к Интернету и поддерживает видеоконференции, а также синхронизируется с облачным сервисом Roland Cloud. Пользователь может установить на планшет программное обеспечение для создания музыки Zenbeats и использовать пианино в качестве центра управления студией.

"Информацию о выступлении можно отправлять по всему миру, включая пространство вокруг человека. Всю сцену, включая пространство для выступления, можно воспроизвести где угодно. Вы также можете взять сыгранную музыку и отправить куда-нибудь еще", — объяснил Такахиро Мураи.

Ранее известный пианист Дариус Мажинтас сыграл в Изюме. Литовский музыкант дал концерт на Кременной горе, исполнив композиции из цикла "Наивная музыка" украинского композитора Валентина Сильвестрова.

До этого ученые выяснили, почему музыка заставляет людей танцевать. Секрет заключается в басах — низкие частоты помогают лучше чувствовать ритм и двигаться в такт звучанию.