Нове слово в музиці: японці представили піаніно майбутнього з дронами-динаміками (фото)

Безпілотники разом із вбудованими колонками створюють навколо музиканта "звукове поле", яке забезпечує насичене звучання.

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Японська компанія Roland представила незвичайне електронне піаніно з дронами для відтворення звуку. Виробник розкрив особливості проєкту на офіційному сайті.

Roland зробила високотехнологічний музичний інструмент із нагоди 50-річного ювілею роботи. Це поки не готовий комерційний проєкт, а концепт, який демонструє останні напрацювання й експерименти компанії. Показовий виступ організували на виставці СES 2023 у Лас-Вегасі (США).

"50th Anniversary Concept Piano — це скринька для коштовностей, вишуканий футляр, у якому зберігається безліч скарбів", — зазначили розробники.

[ + – ] Такахіро Мураї з Roland Фото: Roland

У доелектронну епоху форма фортепіано забезпечувало відтворення живого звуку назовні та створення в приміщенні "звукового поля" для насиченого звучання. Звук не просто з'являється під час ударів молоточків по струнах усередині піаніно, а й резонує та посилюється, відбиваючись від стін, стелі й інших поверхонь. В електронному інструменті звук генерують мікросхеми й друковані плати, які не можуть передати таке ж багате звучання.

Проблему вирішили за допомогою кульових динаміків, розміщених у кришці та верхніх краях корпусу: по сім праворуч і ліворуч. Як стверджує генеральний менеджер відділу розробки клавішних інструментів Roland Такахіро Мураї, набір із 14 динаміків створює тривимірний звуковий простір, недосяжний для звичайних стереосистем.

[ + – ] Кульовий динамік у піаніно Roland Фото: Roland

Але й цього виявилося замало — команда забажала, щоб звук виходив буквально з повітря довкола музиканта. Для цього вони створили спеціальні летючі динаміки, поєднавши технології вдосконаленої версії PureAcoustic Ambience від Roland (використовуваної у висококласних фортепіано, таких як LX708) із сучасними дронами з дистанційним керуванням.

[ + – ] Дрони-динаміки від Roland. Фото: Roland

Головною проблемою безпілотників стала затримка сигналу — при використанні Bluetooth вона становить 200 мс, а це занадто багато для гри в реальному часі. Щоб зменшити затримку, вони вирішили використати виділену комунікаційну платформу власної розробки, яка спочатку була створена для бездротових навушників. Звучання стало набагато кращим, але дрони все ще трохи шумлять і відволікають від гри. У Roland зазначили, що випустять технологію на ринок, коли з'являться безшумні літальні апарати.

Це не всі цифрові особливості піаніно від Roland. Його "серцем" виступає сенсорний планшет, панель якого знаходиться перед музикантом замість підставки для нот. Він підключається до Інтернету та підтримує відеоконференції, а також синхронізується з хмарним сервісом Roland Cloud. Користувач може встановити на планшет програмне забезпечення для створення музики Zenbeats та використовувати піаніно як центр управління студією.

"Інформацію про виступ можна надсилати по всьому світу, включаючи простір навколо людини. Усю сцену, включаючи простір для виступу, можна відтворити будь-де. Ви також можете взяти зіграну музику і відправити кудись ще", — пояснив Такахіро Мураї.

Раніше відомий піаніст Даріус Мажинтас зіграв в Ізюмі. Литовський музикант дав концерт на Кремінній горі, виконавши композиції із циклу "Наївна музика" українського композитора Валентина Сильвестрова.

До цього вчені з'ясували, чому музика змушує людей танцювати. Секрет полягає в басах — низькі частоти допомагають краще відчувати ритм і рухатись у такт звучання.