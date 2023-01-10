Как подводные дроны и датчики защитят Интернет от диверсий со стороны России и Китая

Интернет-кабели тянутся на многие километры по дну морей, и военные ищут способы их защиты, чтобы РФ не отомстила за взорванный "Северный поток".

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На дне мирового океана расположено множество различных коммуникаций, включая нефтепроводы, электросети и кабели Интернета. В сентябре загадочные взрывы повредили газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В НАТО считают причиной аварии умышленную диверсию. После этого власти озаботились защитой подводных объектов, но возник вопрос, кому ее поручить.

Европа на страже Интернета и труб

Сложно определить, кто отвечает за оборону инфраструктуры, которая находится в частной собственности и пролегает через территорию нескольких государств, и при этом имеет национальную важность, сообщает издание Defence News. Ожидается, что ответственность разделят между собой армии разных стран, которые имеют оборудование и специальные навыки для подводных операций. Но нужно еще определить объем работ и технологии, которые стоит применить.

Военный аналитик Себастьян Брунс (Кильский университет, Германия) предложил два основных направления:

автономные средства вооружения, которые прячутся на дне, пока не засекут угрозу, а потом организовывают подобие передвижных минных полей, использование датчиков, передающих данные об окружающей среде рядом с кабелями и трубопроводами.

Он подчеркнул, что следить за ситуацией глубоко под водой на обширной территории очень сложно.

Сейчас страны ведут разработки как независимо, так и на уровне ЕС. Например, Европейскому оборонному агентству (EDA) эксперты из Италии должны предложить программу защиты морского дна в первом квартале 2023 года. В январе ведомство запускает серию исследований с целью найти уязвимости и закрыть их с помощью новых технологий.

Кроме того, европейские власти планируют изучить механизмы национального управления защитой подводной инфраструктуры. Наработки должны представить в конце апреля на симпозиуме EDA при участии военных, гражданских властей, частных компаний и ученых.

[ + – ] Интернет-кабели проведены по дну морей, где их целостности может грозить опасность Фото: geopolitica.ru

Франция: стратегия ведения боевых действий под водой

В начале 2022 году Франция стала первой страной, которая приняла новую стратегию национальной безопасности, ориентированную на ведение боевых действий под водой. Как рассказал старший сотрудник Европейского центра политического анализа (Center for European Policy Analysis) Стивен Хоррелл, Франция перевела дело на военные рельсы из-за агрессивной политики России и Китая, вкладывающих большие средства в технологии ведения боевых действий под водой.

"Россия и Китай явно стремятся использовать подводные технологии, чтобы поставить под угрозу целостность трансокеанских кабелей и других объектов, расположенных на морском дне", — прокомментировал он Defense News.

Если говорить о боях под водой, то военные традиционно делают акцент на борьбе с подлодками, но в последнее время область значительно расширилась из-за развития противоминных и беспилотных технологий, а также увеличения трансокеанских кабелей и газопроводов. При этом из 450 кабелей, осуществляющих 99% обмена данными между континентами, 51 проходит по территории Франции.

На момент принятия стратегии у французской армии было только два подводных беспилотных аппарата, способных погружаться на глубину 1 км: H1000 Ulisse и H2000 Diomede. Оба разработаны компанией ECA Group, которая недавно объединилась с разработчиком навигационных и автономных систем iXblue под новым названием — Exail. Минобороны Франции уже объявило о вложении средств в испытания более глубоководных беспилотников, намереваясь к 2025 году получить один автономный и один дистанционно управляемый аппарат.

[ + – ] Подводный беспилотник Exail A18D

Перспективные проекты во Франции

В октябре 2022 года на конференции Euronaval Минобороны сообщило о будущих испытаниях аппарата Hugin Superior от компании Kongsberg Maritime на глубине 6000 м;

15 декабря Минобороны объявило о подготовке к ходовым испытаниям подводного беспилотника Exail A18D на глубине до 3000 м, которые начнутся в 2023 году;

Минобороны также на 6 месяцев продлило испытательный срок подводного аппарата средней глубины с целью найти более эффективные способы запуска и подъема беспилотных систем. Работа в этом направлении начнется в феврале 2023 году на борту гидрографического судна Beautemps-Beauprе.

Как пишет Defence News, все 3 вышеуказанных аппарата прошли испытания с французскими военными в 2020 и 2021 гг. в рамках программы по замене 3-х французских гидрографических судов более новыми кораблями, способными точнее исследовать морское дно. В рамках еще одной программы Минобороны Франции в 2023 году собирается заказать у компании Thales новых противоминных роботов для замены пилотируемых противоминных кораблей ВМФ. Французские компании Marine Tech и Hologarde разрабатывают беспилотный гибридный аппарат Manta, полностью электрический.

[ + – ] Подводные дроны Hugin Superior от Kongsberg Maritime

Италия: превращает кабели в датчики

ВМС Италии стремятся защищать интернет-кабели, пролегающие на дне Средиземного моря в рамках соглашения с итальянской телеком-компанией Sparkle. Военные будут следить за инфраструктурой в море, составлять карты и реагировать на чрезвычайные ситуации. Как заявил контр-адмирал Вито Ласеренца, итальянские субмарины могут работать с подводными беспилотниками, чтобы лучше оборонять кабели.

Источник в ВМС Италии сообщил, что служба рассматривает возможность проведения исследований концепции датчика, добавив, что службе известно о работе, проводимой Национальной физической лабораторией Великобритании и другими партнерами. Эксперты лаборатории пришли к выводу, что подводное давление и вибрации мешают передаче сигналов по подводным оптоволоконным кабелям, но изменения можно зарегистрировать. Команда использовала 5860-километровый кабель между Великобританией и Канадой для испытаний и обнаружила, что промежутки между ретрансляторами усиления сигнала можно использовать в качестве отдельных датчиков.

Таким образом подводные кабели сами по себе можно использовать для обнаружения землетрясений и цунами по всему миру. Однако чтобы технология стала полезной для военных, датчики должны регистрировать подводные лодки и беспилотники, влияющие на работу инфраструктуры.

[ + – ] Автономная подлодка Cetus

Великобритания: строит флот лучших беспилотников

Великобритания также увлеклась беспилотными технологиями благодаря добыче нефти и газа в Северном море. Страна уже давно использует небольшие подводные беспилотники, в основном для поиска мин, а новые разработки позволяют применять их для разведки и защиты подводной инфраструктуры.

Королевский флот Великобритании заключил сделку на сумму $18 млн с компанией MSubs, занимающейся подводными технологиями. По контракту она обязалась к 2025 году построить 12-метровый аппарат весом 17 т и дальностью 1609 км. Проект называется Cetus, с его помощью британские военные хотят понять, насколько эффективно они смогут использовать автономные подлодки.

Кроме того, Великобритания инвестирует деньги в программу защиты инфраструктуру. Как заявило Минобороны, 20 млн фунтов стерлингов вложат в покупку дистанционно управляемого подводного аппарата, способного манипулировать объектами и снимать изображения с высоким разрешением на глубине до 6000 м.

Германия: создает мощную оперативную сеть

Германия сосредоточилась на датчиках для наблюдения за инфраструктурой в Северном и Балтийском морях. Командующий ВМС страны вице-адмирал Ян Кристиан Каак отметил, что многие частные компании уже используют технологии для сбора данных о состоянии подводного оборудования. По словам источника в морской службе, он предлагает интегрировать данные датчиков, полученные операторами, институтами океанических исследований, полицией и военно-морскими силами, в одну оперативную сеть, отслеживающую обстановку над водой и под ней.

Ранее писали, что в Австралии испытывают новый подводный беспилотник под названием Dive-LD в рамках проекта "Акула-призрак". Компания-разработчик Anduril Australia представила небольшой прототип, обещая в будущем построить автономный аппарат размером со школьный автобус, который можно будет запускать с пирса или транспорта.