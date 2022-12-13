"Акула-призрак": военные испытывают "невидимый" подводный беспилотник (фото)

Аппарат Dive-LD может погружаться на глубину до 6 км и проводить под водой до 10 дней, используя различную полезную нагрузку.

Related video

Военно-морские силы Австралии испытывают новый подводный беспилотник под названием Dive-LD, разработанный компанией Anduril Australia. Детали приводит Defence Blog, ссылаясь на Министерство обороны страны.

В понедельник, 12 декабря, в Сиднее военное руководство Австралии объявила о старте программы "Акула-призрак" (Ghost Shark) по строительству незаметных автономных подводных лодок. Во время церемонии в городскую гавань прибыл первый участник проекта — беспилотник Dive-LD.

Небольшой аппарат с корпусом, напечатанным на 3D-принтере, является прототипом, который Anduril Australia использует для проведения различных испытаний и экспериментов. Полученные результаты инженеры используют для создания полноценных беспилотных подводных лодок "размером со школьный автобус". Отправлять Dive-LD в плавание можно с пирса или различных видов транспорта. Anduril предлагает использовать беспилотник для выполнения военных разведывательных миссий и коммерческих задач.

Характеристики Dive-LD

Длина: 5,8 м

Диаметр: 1,2 м

Сухой вес: 2,7 кг

Максимальная глубина: 6 км.

Максимальная скорость: 13 км/ч

Дальность: 580 км

Продолжительность работы: до 10 дней.

В рамках трехлетней программы стоимостью $140 млн Anduril Australia cовместно с Королевским военно-морским флотом Австралии и Группой оборонных наук и технологий должны спроектировать, разработать и собрать три подводных лодки Ghost Shark XL: автономных, долговечных, модульных, поддерживающих различные полезные нагрузки для выполнения большого количества задач. Инженеры и военные должны в сжатые сроки создать полноразмерный прототип и оценить его возможности.

Ранее появилась информация о подводном беспилотнике Cetus, который разрабатывают для Королевского флота Великобритании. Машина весом 17 тонн может преодолевать до 1850 км за одну миссию и взаимодействовать с разными типами полноценных подводных лодок.

Писали также, какие подводные беспилотники появятся в ближайшем будущем. ВМС США готовятся принять на вооружение модели Orca и Razorback, которые военные смогут запускать с различных кораблей.