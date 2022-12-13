"Акула-примара": військові випробовують "невидимий" підводний безпілотник (фото)

Апарат Dive-LD може занурюватись на глибину до 6 км та проводити під водою до 10 днів, використовуючи різне корисне навантаження.

Related video

Військово-морські сили Австралії випробують новий підводний безпілотник під назвою Dive-LD, розроблений компанією Anduril Australia. Деталі наводить Defence Blog, посилаючись на Міністерство оборони країни.

У понеділок, 12 грудня, у Сіднеї військове керівництво Австралії оголосило про старт програми "Акула-примара" (Ghost Shark) з будівництва непомітних автономних підводних човнів. Під час церемонії до міської гавані прибув перший учасник проєкту — безпілотник Dive-LD.

Невеликий апарат з корпусом, надрукованим на 3D принтері, є прототипом, який Anduril Australia використовує для проведення різних випробувань та експериментів. Отримані результати інженери використовують для створення повноцінних безпілотних підводних човнів розміром зі шкільний автобус. Відправляти Dive-LD у плавання можна з пірса чи різних видів транспорту. Anduril пропонує використовувати безпілотник для виконання військових розвідувальних місій та комерційних завдань.

Характеристики Dive-LD

Довжина: 5,8 м

Діаметр: 1,2 м

Суха вага: 2,7 кг

Максимальна глибина: 6 км

Максимальна швидкість: 13 км/год

Дальність: 580 км

Тривалість роботи: до 10 днів

У межах трирічної програми вартістю $140 млн Anduril Australia спільно з Королівським військово-морським флотом Австралії та Групою оборонних наук і технологій повинні спроєктувати, розробити та зібрати три підводні човни Ghost Shark XL: автономні, довговічні, модульні, що підтримують різні корисні навантаження для виконання великої кількості задач. Інженери та військові повинні у стислий термін створити повнорозмірний прототип та оцінити його можливості.

Раніше з'явилася інформація про підводного безпілотника Cetus, який розробляють для Королівського флоту Великобританії. Машина вагою 17 тонн може долати до 1850 км за одну місію та взаємодіяти з різними типами повноцінних підводних човнів.

Писали також, які підводні безпілотники з'являться найближчим часом. ВМС США готуються використовувати моделі Orca і Razorback, які військові зможуть запускати з різних кораблів.