"Расцветает шарлатанство": волонтер раскрыл, как некоторые разработчики БПЛА подставляют ВСУ

По словам Романа Доника, неопытные команды предлагают дешевую технику, толком не испытанную и не проверенную.

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В Украине появилось много неопытных разработчиков, которые предлагают военным беспилотники, не соответствующие заявленным характеристикам. Об этом волонтер Роман Доник рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, поставки качественной и сложной техники, которая используется на войне, занимают весьма много времени, поскольку проверенные производители получают заказы на недели, а то и на месяцы вперед. Тем временем некоторые команды обещают быстро собирать устройства с низкой ценой и высокими характеристиками, но чаще всего оказываются шарлатанами.

"А все, что "здесь и сейчас", то есть за плевые деньги и с "неслыханными ТТХ", и "у нас 100500 отзывов от бойцов", скорее всего, это шарлатаны", — пишет Роман.

"У нас сейчас расцветает шарлатанство в радиоэлектронике, когда люди с образованием, но без опыта, решили, что они дофига инженеры, и что кроме них никто не смог годами додуматься до очевидных вещей. И впариваются за сумасшедшие средства волонтерам решения, работающие на уютных ламповых аэродромах, но ни на что не способны на линии фронта", — возмутился Роман Доник.

Он добавил, что волонтеры обязаны передавать военным только те беспилотники, которые уже испытаны на фронте или доказали свою эффективность на поле боя. На практике оказывается, что многие аппараты нуждаются в доработках и усовершенствованиях. К тому же, российские войска не сидят на месте и адаптируют свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР).

"На уже рабочие и эффективные модели ударных дронов приходится производить апгрейды стоимостью по половине базовой комплектации. Ибо с каждым месяцем россияне все более адаптируют свои системы под реалии. Нравится или нет, но они сильны в этом вопросе", — заявил эксперт.

Ранее основатель проекта Drones.ua Валерий Яковенко рассказал, как изменилось производство дронов в Украине с начала войны. По его словам, многие команды занялись разработкой своих беспилотников, а другие сосредоточились на отдельных элементах.

Представили также топ-11 новых дронов, разработанных в Украине с начала войны. Компании выпускают как разведывательные, так и ударные модели, помогающие уничтожать оккупантов.