"Розквітає шарлатанство": волонтер розкрив, як деякі розробники БПЛА підставляють ЗСУ

За словами Романа Доніка, недосвідчені команди пропонують дешеву техніку, нормально не випробувану і не перевірену.

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В Україні з'явилося багато недосвідчених розробників, які пропонують військовим безпілотники, які не відповідають заявленим характеристикам. Про це волонтер Роман Донік розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, постачання якісної та складної техніки, яка використовується на війні, займає дуже багато часу, оскільки перевірені виробники отримують замовлення на тижні, а то й на місяці вперед. Тим часом деякі команди обіцяють швидко збирати пристрої з низькою ціною та високими характеристиками, але найчастіше виявляються шарлатанами.

"А все що тут і зразу, то є за дурний кошт, та з "нечуваними ТТХ", та "в нас 100 500 відгуків від бійців", найімовірніше то шарлатанство", — пише Роман.

"Бо в нас, зараз, розквітає бпла шарлатанство та шарлатанство в радіоелектроніці, коли люди з освітою, але без досвіду у галузі, вирішили що вони дофіга інженери й що крім них ніхто не зміг роками додуматися до очевидних речей. І впарюються за шалені кошти волонтерам рішення, які працюють на затишних лампових літовищах, але ні на що не здатні на лінії фронту", — обурився Роман Донік.

Він додав, що волонтери зобов'язані передавати військовим лише ті безпілотники, які вже випробувані на фронті, або довели свою ефективність на полі бою. Насправді виявляється, що багато апаратів потребують доопрацювання і вдосконалення. До того ж російські війська не сидять дома і адаптують свої засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки (РЕР).

"На робочі та ефективні моделі ударних дронів вже приходиться робити апгрейди вартістю по пів базової комплектації. Бо з кожним місяцем росіяни все більш адаптують свої системи під реалії. Подобається чи ні, але вони потужні в цьому питанні", — заявив експерт.

Раніше засновник проєкту Drones.ua Валерій Яковенко розповів, як змінилося виробництво дронів в Україні з початку війни. За його словами, багато команд зайнялися розробкою своїх безпілотників, інші зосередилися на окремих елементах.

Представили також топ 11 нових дронів, розроблених в Україні з початку війни. Компанії випускають як розвідувальні, так і ударні моделі, що допомагають знищувати окупантів.