Военные начинают собирать первый украинский дрон "Инквизитор": что известно (видео)

Беспилотник сможет вести разведку, наводить артиллерию и самостоятельно атаковать, сбрасывая мощные боеприпасы на ВС РФ.

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Общественная организация "Украинская военная работотехника" получила детали для создания отечественного квадрокоптера "Инквизитор". Волонтеры поделились подробностями с "Суспільним".

Первая партия комплектующих прибыла в Краматорск Донецкой области. Волонтер Сергей Наконечный показал углепластиковую раму, крепления и другие детали, из которых украинцам предстоит собрать дебютный "Инквизитор", чтобы вскоре отправить его на передовую. В будущем производители планируют купить 3D-принтер и печатать необходимые элементы самостоятельно.

По словам Сергея Наконечного, "Инквизитор" будет состоять преимущественно из углеволокна или пластиковых деталей, напечатанных на 3D-принтере — такие материалы сделают БПЛА малозаметным для российских средств радиоэлектронной борьбы. Небольшое количество металла будет содержаться только в батареях, моторах и некотором оборудовании.

Созданием "Инквизиторов" занимаются волонтеры, инженеры и военнослужащие. Конструкцию и программное обеспечение для него разработали военных из 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Мариуполя.

"Его будет очень трудно обнаружить и сбить. Поскольку он получит очень мощные моторы, то сможет поднимать до двух мин 82 калибра, восьми мин ВОГ-17 или двух гранат РКГ-3. Отдельной деталью, полностью разработанной нашими военными, будет 32-кратная камера, способная находить позиции врага с расстояния в 5 км", — прокомментировал Сергей Наконечный.

Впервые информация об украинском боевом дроне "Инквизитор" появилась в ноябре 2022 года. Это квадрокоптер с системой сброса боеприпасов. Помимо легких материалов, разработчики решили дублировать частоты управления для защиты от российских систем РЭБ.

Характеристики дрона "Инквизитор"

Скорость: более 100 км/ч;

Продолжительность полета – 35 мин.;

Максимальная высота – 4 км;

Вес боевой части: до 8 кг;

Вес дрона: около 10 кг;

Оптика: камера с 32-кратным зумом;

В декабре Сергей Наконечный рассказал, что для производства первого "Инквизитора" необходимо 480 тысяч гривен. Деньги нужны для покупки станков и различного оборудования, себестоимость следующих дронов будет намного меньшей.