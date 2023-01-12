Військові починають збирати перший український дрон "Інквізитор": що відомо (відео)

Безпілотник зможе вести розвідку, наводити артилерію та самостійно атакувати, скидаючи потужні боєприпаси на ЗС РФ.

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Громадська організація "Українська військова робототехніка" одержала деталі для створення вітчизняного квадрокоптера "Інквізитор". Волонтери поділилися подробицями із "Суспільним".

Перша партія комплектуючих прибула в Краматорськ Донецької області. Волонтер Сергій Наконечний показав вуглепластикову раму, кріплення та інші деталі, з яких українці мають зібрати дебютний "Інквізитор", щоб незабаром відправити його на передову. У майбутньому виробники планують купити 3D-принтер та друкувати необхідні елементи самостійно.

За словами Сергія Наконечного, "Інквізитор" складатиметься переважно з вуглеволокна або пластикових деталей, надрукованих на 3D-принтері — такі матеріали зроблять БПЛА малопомітним для російських засобів радіоелектронної боротьби. Невелика кількість металу буде утримуватися лише в батареях, моторах і деякому устаткуванні.

Створенням "Інквізиторів" займаються волонтери, інженери та військовослужбовці. Конструкцію та програмне забезпечення для нього розробили військові з 56-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з Маріуполя.

"Його буде дуже важко виявити та збити. Оскільки він отримає дуже потужні мотори, то зможе піднімати до двох мін 82 калібру, восьми мін ВОГ-17 або двох гранат РКГ-3. Окремою деталлю, повністю розробленою нашими військовими, буде 32-кратна камера, здатна знаходити позиції ворога з відстані 5 км", — прокоментував Сергій Наконечний.

Уперше інформація про український бойовий дрон "Інквізитор" з'явилася у листопаді 2022 року. Це квадрокоптер із системою скидання боєприпасів. Крім легких матеріалів, розробники вирішили дублювати частоти управління захисту від російських систем РЕБ.

Характеристики дрона "Інквізитор"

швидкість: понад 100 км/год;

тривалість польоту — 35 хв;

максимальна висота — 4 км;

вага бойової частини — до 8 кг;

вага дрона — майже 10 кг;

оптика — камера з 32-кратним зумом;

У грудні Сергій Наконечний розповів, що для виробництва першого "Інквізитора" потрібно 480 тисяч гривень. Гроші потрібні для покупки верстатів і різного обладнання, собівартість наступних дронів буде набагато меншою.