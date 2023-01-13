Канадская компания объяснила, почему ее двигатели попали в иранский дрон в Украине

BRP-Rotax поставляла авиационные комплектующие в Иран до 2019 года, но тегеранская фирма Mahtabal до сих пор называет себя официальным поставщиком.

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Канадская компания Bombardier Recreational Products (BRP) отследила, как двигатель из ее завода в Австрии мог попасть в иранский дрон-камикадзе, использованный Россией против Украины. Об этом сообщает издание National Post.

В сентябре украинские войска сбили иранский беспилотник Mohajer-6, предназначенный для ведения разведки и запуска ракет. В нем обнаружили авиационный двигатель Rotax 912 производства BRP-Rotax, австрийской фирмы, полностью принадлежащей BRP. Кроме того, Иранское агенство новостей утверждает, что дрон Shahed-129 оснащен двигателем Rotax 914 от той же компании. BRP-Rotax начала расследование вместе с организацией Conflict Armament Research, пытаясь установить, как детали попали к иранцам.

"Мы добились существенного прогресса в нашем расследовании. Подтверждаем, что в сотрудничестве с партнером в Украине и при содействии местных властей мы идентифицировали двигатель, найденный в сбитом беспилотнике Mohajer-6. Это позволило нам частично восстановить схему поставок", — заявила пресс-секретарь BRP-Rotax Билиана Нечева.

Компания утверждает, что ни один из ее официальных дистрибьюторов не продавал двигатели в Иран или Россию, что указывает на наличие разветвленной теневой сети поставок. Специалисты продолжают расследование и пока не могут раскрыть все детали. Но кое-какие улики уже переданы соответствующим государственным органам.

Двигатели Rotax предназначены в первую очередь для гражданского использования, и BRP поставляла их в Иран до 2019 года, после чего остановила продажи. Тем не менее, фирма Mahtabal из Тегерана, занимающаяся ремонтом авиационных двигателей, на своем сайте до сих пор представляется "официальным представителем Rotax".

Conflict Armament Research, сотрудничающее с МВД Канады, уже несколько месяцев фиксирует в Украине оружие, которое поставляют из Ирака, Ливии, Сомали, Сирии и других стран. Исследователи пытаются установить источники поставок, подозревая "повстанческие и террористические силы".

Как писали в декабре, США выясняют, как западные технологии оказались в иранских дронах Shahed. Администрация президента Джо Байдена создала для этой цели специальную рабочую группу, стремять ограничить Ирану доступ к комплектующим.

Эксперт по беспилотной авиации Юрий Касьянов рассказал, как наладить производство аналогов Shahed в Украине. По его словам, самой сложной деталью БПЛА являются мощные и энергоэффективные двигатели, которые сначала Китай, а затем Иран скопировали с продукции бренда Rotax.