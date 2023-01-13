Канадська компанія пояснила, чому її двигуни потрапили в іранський дрон в Україні

BRP-Rotax постачала авіаційні комплектуючі в Іран до 2019 року, але тегеранська фірма Mahtabal досі називає себе офіційним постачальником.

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Канадська компанія Bombardier Recreational Products (BRP) відстежила, як двигун із її заводу в Австрії міг потрапити в іранський дрон-камікадзе, використаний Росією проти України. Про це повідомляє видання National Post.

У вересні українські війська збили іранський безпілотник Mohajer-6, призначений для ведення розвідки та запуску ракет. У ньому виявили авіаційний двигун Rotax 912 виробництва BRP-Rotax, австрійської фірми, що повністю належить BRP. Крім того, Іранське агентство новин стверджує, що дрон Shahed-129 оснащений двигуном Rotax 914 від тієї ж компанії. BRP-Rotax розпочала розслідування разом із організацією Conflict Armament Research, намагаючись встановити, як деталі потрапили до іранців.

"Ми досягли суттєвого прогресу в нашому розслідуванні. Підтверджуємо, що в співпраці з партнером в Україні та за сприяння місцевої влади ми ідентифікували двигун, знайдений у збитому безпілотнику Mohajer-6. Це дозволило нам частково відновити схему постачань", — прессекретапрка заявила B-Rotax Біліана Нечова.

Компанія стверджує, що жоден з її офіційних дистриб'юторів не продавав двигуни до Ірану чи Росії, що вказує на наявність розгалуженої тіньової мережі постачання. Фахівці продовжують розслідування та поки що не можуть розкрити всі деталі. Але деякі докази вже передані відповідним державним органам.

Двигуни Rotax призначені, в першу чергу, для цивільного використання, і BRP постачала їх в Іран до 2019 року, після чого зупинила продажі. Тим не менш, фірма Mahtabal із Тегерана, що займається ремонтом авіаційних двигунів, на своєму сайті досі є "офіційним представником Rotax".

Conflict Armament Research, яка співпрацює з МВС Канади, вже кілька місяців фіксує в Україні зброю, яку постачають із Іраку, Лівії, Сомалі, Сирії та інших країн. Дослідники намагаються встановити джерела постачання, підозрюючи "повстанські й терористичні сили".

Як писали в грудні, США з'ясовують, як західні технології опинилися в іранських дронах Shahed. Адміністрація президента Джо Байдена створила для цього спеціальну робочу групу, прагнути обмежити Ірану доступ до комплектуючих.

Експерт із безпілотної авіації Юрій Касьянов розповів, як налагодити виробництво аналогів Shahed в Україні. За його словами, найскладнішою деталлю БПЛА є потужні й енергоефективні двигуни, які спочатку Китай, а потім Іран скопіювали з продукції бренду Rotax.