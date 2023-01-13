Ученые сделают "аккумуляторы" из заброшенных шахт: как это будет работать (фото)

Исследователи предлагают создать подземные гравитационные хранилища энергии.

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Весь мир постепенно старается перейти на возобновляемые источники энергии в стремлении сохранить экологию и стать независимыми от поставок углеводородов из таких стран-агрессоров, как Россия. Но источники "зеленой энергии" крайне нестабильны и требуют особого бережливого отношения к сохранению полученной энергии, пишет TechExplore.

Энергию хранят аккумуляторы, однако она тут же расходуется, если люди нуждаются в освещении, работающих гаджетах и пр. Ученые решили найти способ хранения энергии в течение длительного срока. Ими был предложен новый метод, получивший название "Подземное гравитационное хранилище энергии" (ПГХЭ). Он подразумевает использование старых, не действующих шахт в качестве гигантских аккумуляторов.

ПГХЭ, по задумке инженеров, смогут вырабатывать электроэнергию за счет рекуперативного торможения, когда песок будут спускать вниз. Для обустройства ПГХЭ необходимы: двигатель-генератор, два хранилища, спецоборудование для шахт. Чем глубже и шире шахта, тем больше энергии можно будет извлечь из установки, а чем крупнее шахта, тем выше ее энергоемкость.

[ + – ] Так выглядит "Подземное гравитационное хранилище данных" по идее ученых Фото: Соцсети

Одним из преимуществ такого способа хранения энергии ученые называют то, что песок может годами хранить энергию и практически не допускать саморазряда. Еще одним плюсом являются низкие инвестиционные затраты на ПГХЭ, которые составляют от $1 до $10 за кВт-ч, а сама, технология имеет глобальный потенциал от 7 до 70 ТВт-ч.

Кроме того, на Земле находится несколько миллионов заброшенных шах, что создает еще и социальную проблему. Когда шахта прекращает добычу, люди часто остаются без работы. Повторное использование шахт в качестве хранилищ энергии может решить эту проблему.

Пока что предложение ученых основывается на теоретических расчетах, но они говорят, что для обезуглероживания экономики нам уже пора переосмыслить мировую энергетическую систему на основе инновационных решений с использованием существующих ресурсов.

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