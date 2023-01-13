Вчені зроблять "акумулятори" із занедбаних шахт: як це працюватиме (фото)

Дослідники пропонують створити підземні гравітаційні сховища енергії.

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Весь світ поступово намагається перейти на відновлювані джерела енергії у прагненні зберегти екологію та стати незалежними від постачання вуглеводнів з таких країн-агресорів, як Росія. Але джерела "зеленої енергії" вкрай нестабільні і вимагають особливого дбайливого ставлення до збереження отриманої енергії, пише TechExplore.

Енергію зберігають акумулятори, проте вона витрачається, якщо люди потребують освітлення, робочих гаджетів та ін. Вчені вирішили знайти спосіб зберігання енергії протягом тривалого терміну і запропонували новий метод, який отримав назву "Підземне гравітаційне сховище енергії" (ПГСЕ). Він передбачає використання старих неробочих шахт як гігантські акумулятори.

ПГСЕ, за задумом інженерів, зможуть виробляти електроенергію внаслідок рекуперативного гальмування, коли пісок спускатимуть униз. Для облаштування ПГСЕ необхідні: двигун-генератор, два сховища, спецобладнання для шахт. Чим глибша і ширша шахта, тим більше енергії можна буде витягти з установки, а чим більша шахта, тим вища її енергомісткість.

[ + – ] Так виглядає "Підземне гравітаційне сховище даних" за ідеєю вчених Фото: Соцмережi

Однією з переваг такого способу зберігання енергії вчені називають те, що пісок може роками зберігати енергію та практично не допускати саморозряду. Ще одним плюсом є низькі інвестиційні витрати на ПГСЕ, які становлять від $1 до $10 за кВт-год, а сама технологія має глобальний потенціал від 7 до 70 ТВт-год.

Крім того, на Землі знаходиться кілька мільйонів занедбаних шахт, що створює ще й соціальну проблему. Коли шахта зупиняє видобуток, люди часто залишаються без роботи. Повторне використання шахт як сховища енергії може розв'язати цю проблему.

Поки що пропозиція вчених ґрунтується на теоретичних розрахунках, але вони кажуть, що для зневуглецьовування економіки нам настав час переосмислити світову енергетичну систему на основі інноваційних рішень з використанням наявних ресурсів.

Раніше ми повідомляли про те, що для електрокарів створили спеціальну "водяну" батарею, якій не страшна волога.