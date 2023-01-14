"ПВО оказалась бессильной": эксперт раскрыл, какими дронами РФ могла атаковать Киев

Иранские Shahed-131 практически невидимы для радаров и очень тихие, однако несут до 15 кг взрывчатки.

Related video

14 января Россия могла нанести удары по Киеву не ракетами, а иранскими дронами-камикадзе Shahed-131. Такое предположение украинский военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов высказал на канале в Telegram.

Эксперт обратил внимание, что взрывы в Киеве начались без объявления воздушной тревоги. Как он предполагает, российские войска вместо ракет запустили дроны Shahed-131 ("Герань-1"), которые почти в два раза меньше Shahed-136. Они несут от 10 до 15 килограммов взрывчатки и весьма малозаметные.

[ + – ] Характеристики иранского дрона Shahed-131 Фото: Новое время

Из-за небольших размеров большинство радаров не видят приближение Shahed-131, а если и замечают, то лишь на близком расстоянии. Вдобавок, его не слышно, в отличие от Shahed-136, прозванных в Украине "мопедами" из-за характерного громкого звука. Все дело в том, что на меньшей модели стоят "особенные" маломощные двигатели.

"Мотор Ванкеля, условно беспоршневый, аналог британского движка AR731, который склонирован в Китае под названием MDR-208, и переклонирован в Иране под названием Shahed-783", — поделился Юрий Касьянов.

Он добавил, что Shahed-131 прославился благодаря успешной атаке на крупнейший в мире завод первичной переработки нефти в Абкайке и нефтеперерабатывающий завод Хурайс на востоке Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, после нее добыча нефти в стране упала вдвое. Кроме того, такие беспилотники уже прилетали в Киев.

"Завод Абкайк защищали три батареи ПВО Skyguard, а весь район прикрывали Patriot и Shahie, которые оказались бессильными против группы небольших низколетящих дронов с малой эффективной площадью рассеивания", — подчеркнул эксперт.

Юрий Касьянов напомнил, что украинская разведка сообщала о запуске производства Shahed-131 в российском городе Тольятти. Он раскритиковал экспертов, которые призывают делать ударные дроны с тяжелыми боеголовками весом не менее 50 кг.

"Чем больше масса боевой части, тем крупнее дрон, тем проще его заметить. Важны не масса взрывчатки, а точность, тактика применения", — подытожил военный.

Ранее писали о подробностях ракетного обстрела Киева 14 января. Мэр Виталий Кличко доложил о взрыве в Днепровском районе и падении обломков в Голосеевском, КГВА сообщила о повреждении автомобиля в Дарницком. Сообщалось также о попадании ракеты в объекты инфраструктуры.

В декабре Юрий Касьянов рассказал, какие дроны помогут ВСУ выиграть войну. Он утверждает, что военным нужны дешевые БПЛА, которые можно быстро производить в больших масштабах.