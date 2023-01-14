"ППО виявилася безсилою": експерт розкрив, якими дронами РФ могла атакувати Київ

Іранські Shahed-131 практично невидимі для радарів та дуже тихі, проте несуть до 15 кг вибухівки.

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14 січня Росія могла завдати ударів по Києву не ракетами, а іранськими дронами-камікадзе Shahed-131. Таке припущення український військовослужбовець та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов висловив на каналі у Telegram.

Експерт звернув увагу, що вибухи у Києві почалися без оголошення повітряної тривоги. Як він припускає, російські війська замість ракет запустили дрони Shahed-131 ("Герань-1"), які майже вдвічі менші за Shahed-136. Вони несуть від 10 до 15 кілограмів вибухівки і малопомітні.

[ + – ] Характеристики іранського дрону Shahed-131 Фото: Новое время

Через невеликі розміри більшість радарів не бачать наближення Shahed-131, а якщо і помічають, то лише на близькій відстані. Крім того, його не чути, на відміну від Shahed-136, прозваних в Україні "мопедами" через характерний гучний звук. Справа в тому, що на меншій моделі стоять "особливі" малопотужні двигуни.

"Двигун Ванкеля, умовно безпоршневий, аналог британського двигуна AR731, який зклонований в Китаї під назвою MDR-208, і переклонований в Ірані під назвою Shahed-783", — сказав Юрій Касьянов.

Він додав, що Shahed-131 прославився завдяки успішній атаці на найбільший у світі завод первинної переробки нафти в Абкайці та нафтопереробний завод Хурайс на сході Саудівської Аравії у вересні 2019 року, після якого видобуток нафти в країні впав удвічі. Крім того, такі безпілотники вже прилітали до Києва.

"Завод Абкайк захищали три батареї ППО Skyguard, а весь район прикривали Patriot і Shahie, які виявилися безсилими проти групи невеликих дронів, що низько летять і мають малу ефективну площу розсіювання", — підкреслив експерт.

Юрій Касьянов нагадав, що українська розвідка повідомляла про запуск виробництва Shahed-131 у російському місті Тольятті. Він розкритикував експертів, які закликають робити ударні дрони з важкими боєголовками вагою щонайменше 50 кг.

"Чим більша маса бойової частини, тим більший дрон, тим простіше його помітити. Важливими є не маса вибухівки, а точність, тактика застосування", — підсумував військовий.

Раніше писали про подробиці ракетного обстрілу Києва 14 січня. Мер Віталій Кличко доповів про вибух у Дніпровському районі та падіння уламків у Голосіївському, КМВА повідомила про пошкодження автомобіля у Дарницькому. Повідомлялося також про влучення ракети до об'єктів інфраструктури.

У грудні Юрій Касьянов розповів, які дрони допоможуть ЗСУ виграти війну. Він стверджує, що військовим потрібні дешеві БПЛА, які можна швидко виготовляти у великих масштабах.