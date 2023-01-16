В Харькове разработали для ВСУ систему, усиливающую сигналы дронов (фото)

Оборудование на колесной платформе можно доставить практически в любое место и запустить за 10 минут.

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Общественная организация "Адская кухня" из Харькова разработала для военных систему, которая улучшает связь для дронов. Подробности инженер Антон Мастепан рассказал в интервью "Суспільне Харків".

Система представляет собой мобильную станцию связи с подъемной телескопической антенной. Она позволяет усиливать сигналы между БПЛА и оператором, что особенно полезно при корректировке артиллерийского огня с воздуха. Оборудование установлено на небольшую колесную платформу, которую можно подсоединять к автомобилю-внедорожнику вместо прицепа. На него ставят дешевые колеса, которые можно без зазрений совести выбросить в случае повреждения.

[ + – ] Инженер Антон Мастепан рядом с платформой для усиления связи Фото: Суспільне

"Одной из задач стала мобильность и возможность не только проехать, но с расчетом, что три человека смогут дотянуть ее до места расположения. Она может располагаться где-нибудь в лесу, в посадке или даже на каком-нибудь пригорке", — подчеркнул Антон Мастепан.

Общий вес системы составляет 450 кг. На сборку одной платформы уходит три недели, харьковские инженеры-волонтеры уже успели сделать три, одну из которых украинские военные используют на передовой. Развертывание занимает около 10 мин., кроме стандартного оборудования военные могут подключать к антенне дополнительное, если оно потребуется для выполнения специфических боевых задач.

[ + – ] Система для усиления связи дронов от "Адской кухни" Фото: Суспільне

Ранее умельцы из "Адской кухни" представили разведывательную станцию на базе старой "Волги". Автомобиль переделали в пикап и установили на нем высокую выдвижную антенну, предназначенную для усиления связи.

В декабре украинские военные получили отечественный комплекс "Буковель AD" для борьбы с дронами. Оборудование от компании Proximus использует технологию пассивной пеленгации, что обнаруживать российские беспилотники, а затем "глушить" их на расстоянии до 20 км.