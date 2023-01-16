У Харкові розробили для ЗСУ систему, яка посилює сигнали дронів (фото)

Обладнання на колісній платформі можна доставити практично у будь-яке місце та запустити за 10 хвилин.

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Громадська організація "Пекельна кухня" з Харкова розробила для військових систему, яка покращує зв'язок для дронів. Подробиці інженер Антон Мастепан розповів в інтерв'ю " Суспільне Харків ".

Система є мобільною станцією зв'язку з підйомною телескопічною антеною. Вона дозволяє посилювати сигнали між БПЛА та оператором, що особливо корисно при коригуванні артилерійського вогню з повітря. Устаткування встановлено на невелику колісну платформу, яку можна приєднувати до автомобіля-позашляховика замість причепа. На нього ставлять дешеві колеса, які можна викинути у разі пошкодження.

[ + – ] Інженер Антон Мастепан поруч із платформою для посилення зв'язку Фото: Суспільне

"Одним із завдань стала мобільність установки і можливість не тільки проїхати, але з розрахунком, що три людини зможуть дотягнути її до місця розташування. Вона може розташовуватися десь у лісі, у посадці або навіть на якомусь пагорбі", — підкреслив Антон Мастепан. .

Загальна вага системи складає 450 кг. На складання однієї платформи йде три тижні, харківські інженери-волонтери вже встигли зробити три, одну з яких українські військові використовують на передовій. Розгортання займає близько 10 хв., Окрім стандартного обладнання військові можуть підключати до антени додаткове, якщо воно буде потрібне для виконання специфічних бойових завдань.

[ + – ] Система для посилення зв'язку дронів від "Пекельної кухні" Фото: Суспільне

Раніше умільці з "Пекельної кухні" представили розвідувальну станцію на базі старої "Волги". Автомобіль переробили в пікап і встановили на ньому високу антену, призначену для посилення зв'язку.

В грудні українські військові отримали вітчизняний комплекс "Буковель AD" для боротьби із дронами. Устаткування від компанії Proximus використовує технологію пасивної пеленгації, що виявлятиме російські безпілотники, а потім "глушитиме" їх на відстані до 20 км.