У Харкові розробили для ЗСУ систему, яка посилює сигнали дронів (фото)
Обладнання на колісній платформі можна доставити практично у будь-яке місце та запустити за 10 хвилин.
Громадська організація "Пекельна кухня" з Харкова розробила для військових систему, яка покращує зв'язок для дронів. Подробиці інженер Антон Мастепан розповів в інтерв'ю " Суспільне Харків ".
Система є мобільною станцією зв'язку з підйомною телескопічною антеною. Вона дозволяє посилювати сигнали між БПЛА та оператором, що особливо корисно при коригуванні артилерійського вогню з повітря. Устаткування встановлено на невелику колісну платформу, яку можна приєднувати до автомобіля-позашляховика замість причепа. На нього ставлять дешеві колеса, які можна викинути у разі пошкодження.
"Одним із завдань стала мобільність установки і можливість не тільки проїхати, але з розрахунком, що три людини зможуть дотягнути її до місця розташування. Вона може розташовуватися десь у лісі, у посадці або навіть на якомусь пагорбі", — підкреслив Антон Мастепан. .
Загальна вага системи складає 450 кг. На складання однієї платформи йде три тижні, харківські інженери-волонтери вже встигли зробити три, одну з яких українські військові використовують на передовій. Розгортання займає близько 10 хв., Окрім стандартного обладнання військові можуть підключати до антени додаткове, якщо воно буде потрібне для виконання специфічних бойових завдань.
Раніше умільці з "Пекельної кухні" представили розвідувальну станцію на базі старої "Волги". Автомобіль переробили в пікап і встановили на ньому високу антену, призначену для посилення зв'язку.
В грудні українські військові отримали вітчизняний комплекс "Буковель AD" для боротьби із дронами. Устаткування від компанії Proximus використовує технологію пасивної пеленгації, що виявлятиме російські безпілотники, а потім "глушитиме" їх на відстані до 20 км.