Россия и Иран хотят создать общую криптовалюту, обеспеченную золотом: зачем это нужно

Российско-иранский стейблкоин может появиться уже в 2023 году, но сначала властям необходимо принять несколько законов.

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Россия и Иран планируют создать совместную криптовалюту, подкрепленную золотом. Об этом российскому изданию "РБК" рассказал исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

По его словам, представители России и Ирана уже начали переговоры о запуске стейблкоина — это тип криптовалют, курс которых привязывают к фиатным валютам или товарам для стабилизации и предотвращения скачков. Его смогут использовать в качестве платежного средства по внешнеторговым расчетам. Пока неясно, как криптовалюта будет работать с технической точки зрения, однако в мире много подходящих блокчейнов, а в Иране уже действуют собственная криптобиржа, майнинговые пулы и сервисы по обмену криптовалюты.

Новый российско-иранский стейблкоин может появиться уже в 2023 году, если государственные власти успеют принять соответствующие законодательные акты — создание занимает около шести месяцев. Как отметил Бражников, российские политики уже предложили внести изменения в закон "О цифровых финансовых активах", но кроме этого еще необходимо принять законы о трансграничных платежах и экспериментальном экономическом режиме.

На фоне экономических санкций Иран уже давно начал продвигать идею международных расчетов в криптовалюте. Летом 2022 года иранское правительство ратифицировало закон, предусматривающий правила ведения торговых операций с криптовалютами, в том числе разрешил бизнесу оплачивать импортные товары виртуальными деньгами.

Как пишет издание "Ведомости", переговоры между Россией и Ираном подтвердил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Как он утверждает, для реализации стейблкоина российским властям необходимо сначала урегулировать оборот криптовалют на государственном уровне.

Александр Бражников добавил, что в 2023 году стейблкоин может впервые использоваться в особой экономической зоне в Астрахани, где начнут принимать товары из Ирана. Иранцы же в будущем собираются вернуться к мировому стандарту золота, чтобы создавать ликвидность и не нуждаться в фиатных валютах.

5 января появилась информация, что Иран и Россия строят новый торговый маршрут. Россияне рассчитывают получить большое количество иранских беспилотников для продолжения войны в Украине.

16 января писали, что Иран закупил у России истребители Су-35, ракеты и ПВО. Часть из 24 российских самолетов решили разместить на авиабазе в Исфахане.