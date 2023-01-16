Иран закупил у России истребители Су-35, ракеты и ПВО: когда ожидаются поставки

Тегеран получит 24 российских самолета, часть из них разместят на авиабазе ВВС в Исфахане. До этого иранские военные закупали у Москвы истребители МиГ-29 Fulcrum по контрактам 90-х годов.

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Иран рассчитывает получить от России истребители Су-35 и ряд другой военной техники. Об этом сказал 15 января в беседе с иранским госагентством Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Шахрияр Хейдари.

По данным политика, Ирану передадут 24 истребителя четвертого поколения, по плану они должны прибыть 21 марта. Ожидается, что часть боевых самолетов разместят на тактической авиабазе ВВС Ирана в городе Исфахан.

[ + – ] Ирану передадут 24 истребителя четвертого поколения

Иран заказал у России ряд другой военной техники — системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты, большая часть которых поступит уже в ближайшее время, сообщил Хейдари.

В последние годы Иран не приобретал новых истребителей, за исключением нескольких многоцелевых МиГ-29 Fulcrum по контрактам в 1990-х годах. Агентство указывает, что Тегеран и Москва подписали соглашения по активизации экономического, торгового, энергетического и военного сотрудничества.

Главкомандующий ВВС Ирана Амир Вахеди в разговоре с агентством Entehab подтвердил информацию о закупке истребителей Су-35 у России.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны еще 2 августа прошлого года писали о возможной отправке РФ истребителей Су-35 в Иран в обмен на ударные дроны Shahed.

Соединенные Штаты 10 января заявили о желании привлечь Иран к ответственности за военные преступления в Украине. ВС РФ атакуют украинскую критическую инфраструктуру иранскими БПЛА.

Российские власти хотят разместить предприятия по сборке дронов Shahed в городе Тольятти Самарской области, говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 января.