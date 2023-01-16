Іран закупив у Росії винищувачі Су-35, ракети та ППО: коли очікуються поставки

Тегеран отримає 24 російські літаки, частину з них розмістять на авіабазі ВПС в Ісфахані. До цього іранські військові закуповували у Москви винищувачі МіГ-29 Fulcrum за контрактами 90-х.

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Іран розраховує отримати від Росії винищувачі Су-35 та низку іншої військової техніки. Про це сказав 15 січня у бесіді з іранським держагентством Tasnim член комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Шахріяр Хейдарі.

За даними політика, Ірану передадуть 24 винищувачі четвертого покоління, за планом вони мають прибути 21 березня. Очікується, що частину бойових літаків розмістять на тактичній авіабазі ВПС Ірану у місті Ісфахан.

[ + – ] Ірану передадуть 24 винищувачі четвертого покоління

Іран замовив у Росії низку іншої військової техніки — системи ППО, ракетні комплекси та вертольоти, більшість яких надійде вже найближчим часом, повідомив Хейдарі.

В останні роки Іран не купував нових винищувачів, за винятком кількох багатоцільових МіГ-29 Fulcrum за контрактами у 1990-х роках. Агентство зазначає, що Тегеран і Москва підписали угоди щодо активізації економічного, торговельного, енергетичного та військового співробітництва.

Головнокомандувач ВПС Ірану Амір Вахеді у розмові з агентством Entehab підтвердив інформацію про закупівлю винищувачів Су-35 у Росії.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни ще 2 серпня минулого року писали про можливе відправлення РФ винищувачів Су-35 до Ірану в обмін на ударні дрони Shahed.

Сполучені Штати 10 січня зголосилися притягнути Іран до відповідальності за воєнні злочини в Україні. ЗС РФ атакує українську критичну інфраструктуру іранськими БПЛА.

Російська влада хоче розмістити підприємства зі збирання дронів Shahed у місті Тольятті Самарської області, говорив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 9 січня.