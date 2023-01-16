Росія та Іран хочуть створити спільну криптовалюту, забезпечену золотом: навіщо це потрібно

Російсько-іранський стейблкоїн може з'явитися вже у 2023 році, але спочатку владі необхідно ухвалити кілька законів.

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Росія та Іран планують створити спільну криптовалюту, підкріплену золотом. Про це російському виданню " РБК " розповів виконавчий директор Російської асоціації криптоіндустрії та блокчейну Олександр Бражніков.

За його словами, представники Росії та Ірану вже розпочали переговори про запуск стейблкоїну — це тип криптовалют, курс яких прив'язують до фіатних валют або товарів для стабілізації та запобігання стрибкам. Його зможуть використовувати як платіжний засіб із зовнішньоторговельних розрахунків. Поки що незрозуміло, як криптовалюта працюватиме з технічної точки зору, проте у світі багато відповідних блокчейнів, а в Ірані вже діє власна криптобіржа, майнінгові пули та сервіси обміну криптовалюти.

Новий російсько-іранський стейблкоїн може з'явитися вже у 2023 році, якщо державна влада встигне ухвалити відповідні законодавчі акти — створення займає близько шести місяців. Як зазначив Бражніков, російські політики вже запропонували внести зміни до закону "Про цифрові фінансові активи", але крім цього ще необхідно ухвалити закони про транскордонні платежі та експериментальний економічний режим.

На тлі економічних санкцій Іран уже давно почав просувати ідею міжнародних розрахунків у криптовалюті. Влітку 2022 року іранський уряд ратифікував закон, що передбачає правила ведення торгових операцій із криптовалютами, у тому числі дозволив бізнесу оплачувати імпортні товари віртуальними грошима.

Як пише видання " Ведомости", переговори між Росією та Іраном підтвердив член комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Ткачов. Він стверджує, для реалізації стейблкоїну російській владі необхідно спочатку врегулювати оборот криптовалюти на державному рівні.

Олександр Бражніков додав, що 2023 року стейблкоїн може вперше використовуватися в особливій економічній зоні в Астрахані, де почнуть приймати товари з Ірану. Іранці ж у майбутньому збираються повернутися до світового стандарту золота, щоб створювати ліквідність і не потребувати фіатних валют.

5 січня з'явилася інформація, що Іран та Росія будують новий торговий маршрут. Росіяни розраховують отримати велику кількість іранських безпілотників для продовження війни в Україні.

16 січня писали, що Іран закупив у Росії винищувачі Су-35, ракети та ППО. Частину із 24 російських літаків вирішили розмістити на авіабазі в Ісфахані.