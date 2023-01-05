Без "іноземного втручання": Іран та Росія будують новий торговий маршрут, – ISW

За даними аналітиків, ЗС РФ суттєво виснажили свій запас безпілотників і розраховують на отримання нової партії "Шахедів" з Ірану.

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Російська Федерація має намір продовжувати зміцнювати двосторонню співпрацю з Іраном задля отримання великої кількості високоточних озброєнь для війни з Україною. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 4 січня.

Аналітики стверджують, що РФ використала суттєву кількість іранських дронів-камікадзе в атаках на українську інфраструктуру і тепер потребує поповнення своїх запасів. За словами представника ГУР МО України Вадима Скибіцького, до 4 січня 2023 року Росія випустила Україною приблизно 660 іранських дронів-камікадзе Shahed-131 і -136.

Крім того, за останній місяць ЗС РФ наростила темпи своїх ударів по території України. У ВПС України зазначають, що попри успіхи українських систем ППО у збиванні "Шахедів", вони все ще можуть завдати шкоди українським містам.

За словами Скибицького, у договорі між Росією та Іраном йдеться про постачання 1750 бойових безпілотників. Також зазначається, що ЗС РФ віддають перевагу "Шахедам" через їхню відносно низьку вартість.

"Російські сили використовують усі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва в Україні до травня 2023 року, якщо вони споживатимуть їх із тією самою швидкістю, що й у період із вересня по грудень 2022 року", — зазначають в ISW.

Тим часом в іранських ЗМІ 28 грудня з'явилася інформація про отримання 24 російських винищувачів Су-35. Той факт, що РФ надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю, також підтверджували американські офіційні особи.

Крім того, 1 січня в уряді Ірану повідомили про побудову нового трансконтинентального торговельного маршруту з Російською Федерацією в обхід "іноземного втручання".

Раніше у звіті ISW від 30 грудня повідомлялося, що Росія, ймовірно, отримала нову партію дронів-камікадзе від Ірану. Про це свідчать масовані удари ЗС РФ по інфраструктурі України 29 та 30 грудня.

Фокус також писав про те, що всередині одного з іранських дронів-камікадзе, збитого восени 2022 року в Україні, було виявлено деталі, виготовлені американськими компаніями. З 52 компонентів, знятих українцями з іранського безпілотника Shahed-136, 40 було вироблено в США.