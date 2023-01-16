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Диджитал

Житомирский школьник научился получать энергию из дождевой воды: как ему это удалось

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Прибор обошелся всего в 300 грн и способен зарядить мобильный телефон.

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Артур Печенюк учится в 9 классе лицея №30 в Житомире и ходит в городской кружок "Основы научно-исследовательской деятельности", сообщает Суспільне Новини. Чтобы отвлечь парня от мыслей о войне руководитель кружка Анатолий Шубин предложил ему эту интересную идею.

Конечно, сама возможность получать электроэнергию с помощью дождевой воды уже не нова. Но вот сам принцип работы устройства немного другой: дождь падает на сверхчувствительную пластину и превращается в энергию. В основе разработки Артура – синхронный двигатель, который для эксперимента пожертвовал дедушка школьника, достав из своей старенькой машины.

Интересно, что двигатель способен работать в обратном направлении словно генератор, а значит установив прибор под проточной водой Артуру и его наставнику удалось получить электроэнергию. В свою очередь, применив усилитель напряжения, эту энергию можно усилить до 5 вольт (как в обычном пауэрбанке) и использовать для зарядки телефона или другого не слишком мощного устройства.

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Так просто, но эффективно выглядит установка Артура
Фото: Соцсети

Кстати, коэффициент полезного действия (КПД) аппарата не малый – 60%. Например, КПД солнечных панелей всего 25%, но солнце светит чаще и дольше, чем идет дождь, конечно.

Сама установка обошлась совсем недорого – около 300 грн. Собирали ее из подручных материалов, а на двигатель вообще тратиться не пришлось благодаря дедушке Артура.

Школьник вполне доволен результатом и хотел бы заменить двигатель на электрический, тогда установка будет работать эффективнее. За свою любопытную разработку и интерес к изобретательству Артем Печенюк получил диплом на конкурсе молодежных научно-технических проектов InventorUA.

Ранее Фокус писал, что ученые предлагают сделать "аккумуляторы" из заброшенных шахт.