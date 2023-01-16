Житомирський школяр навчився отримувати енергію з дощової води: як йому це вдалося

Прилад обійшовся всього в 300 грн і здатний зарядити мобільний телефон.

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Артур Печенюк навчається в 9 класі ліцею №30 у Житомирі та ходить у міський гурток "Основи науково-дослідної діяльності", повідомляє "Суспільне Новини". Щоб відволікти хлопця від думок про війну, керівник гуртка Анатолій Шубін запропонував йому цю цікаву ідею.

Звичайно, сама можливість отримувати електроенергію за допомогою дощової води вже не є новою. Але сам принцип роботи пристрою трохи інший: дощ падає на надчутливу пластину та перетворюється на енергію. В основі розробки Артура — синхронний двигун, який для експерименту пожертвував дідусь школяра, діставши зі своєї старенької машини.

Цікаво, що двигун здатний працювати у зворотному напрямку, немов генератор, а значить, встановивши прилад під проточною водою, Артур і його наставник змогли отримати електроенергію. Застосувавши підсилювач напруги, цю енергію можна посилити до 5 вольт (як у звичайному павербанку) та використовувати для заряджання телефону або іншого не надто потужного пристрою.

[ + – ] Такий простий вигляд має ефективна установка Артура Фото: Соцмережi

До речі, коефіцієнт корисної дії (ККД) апарата не малий — 60%. Наприклад, ККД сонячних панелей усього 25%, але сонце світить частіше й довше, ніж іде дощ, звичайно.

Сама установка коштувала зовсім недорого — близько 300 грн. Збирали її з підручних матеріалів, а на двигун взагалі витрачатися не довелося завдяки дідусю Артура.

Школяр цілком задоволений результатом і хотів би замінити двигун на електричний, тоді установка працюватиме ефективніше. За свою цікаву розробку й інтерес до винахідництва Артем Печенюк отримав диплом на конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів InventorUA.

Раніше Фокус писав, що вчені пропонують зробити "акумулятори" із занедбаних шахт.