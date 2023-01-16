Флоту нужны надводные беспилотники средних размеров: в чем их преимущества

Для ВМС разрабатываются прототипы больших и средних надводных дронов, которые станут хорошим подспорьем управляемым кораблям.

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Военно-морской флот США скоро получит 7 моделей больших и средних беспилотных катеров, оснащенных полезной нагрузкой. Они могут быть использованы для разведки, наблюдения, рекогносцировки и наведения на цели, пишет defensenews.com.

Военные испытывали флотилии небольших надводных дронов, которые хорошо показали себя во время тестов, однако они сомневались в том, что флот стоит пополнять беспилотниками средних размеров. Дело в том, что маленькие катера дешевы в производстве, и в случае поломки или использования в качестве камикадзе, их можно быстро заменить. Но с устройствами крупных размеров все не так просто.

В 2022 году прошли учения Rim of the Pacific на Гавайях, в которых приняли участие 4 средних и один крупный USV (Unmanned Surface Vessel — безэкипажный надводный аппарат), после чего контр-адмирал Фред Пайл заявил, что крупные машины способны "многое преодолеть", и что он был этим поражен. Позже, Пайл в комментарии Defense News заявил, что крупные морские дроны оказались очень "выгодными", т.к. хорошо справились с наблюдением, разведкой и смогли уйти от радаров. Контр-адмирал подчеркнул, что США намерены инвестировать в средние беспилотные надводные корабли.

Начальник первой дивизии USV, командир Джеремайя Дейли сообщил Defense News, что ранее в учениях были задействованы эсминец в паре с одним беспилотником, но в этом году будут внедряться более сложные и реалистичные сценарии при участии 5-ти дронов, большего количества кораблей, корпуса морской пехоты, авианосными ударными группами.

Известно, что ВМС рассматривают для флота 7 прототипов дронов: средние Sea Hunter и Sea Hawk, большие Overlord и один прототип среднего USV от L3Harris Technologies. Более крупные корпуса таких беспилотников позволят хранить и запускать ракеты, обеспечивая прикрытие боевым кораблям.

Ранее мы сообщали о том, что в КНР создали большой надводный беспилотник под названием Zhuhaiyun. Разработчики заявляют, что он может выпускать разные дроны — надводные, подводные, БПЛА.