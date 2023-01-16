Флоту потрібні надводні безпілотники середніх розмірів: у чому їхні переваги

Для ВМС розробляються прототипи великих і середніх надводних дронів, які стануть гарною підмогою керованим кораблям.

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Військово-морський флот США незабаром отримає 7 моделей великих і середніх безпілотних катерів, оснащених корисним навантаженням. Вони можуть бути використані для розвідки, спостереження, рекогностування та наведення на цілі, пише defensenews.com.

Військові випробовували флотилії невеликих надводних дронів, які добре показали себе під час тестів, проте вони сумнівалися, що флот варто поповнювати безпілотниками середніх розмірів. Справа в тому, що маленькі катери дешеві у виробництві, і в разі поломки або використання як камікадзе їх можна швидко замінити. Але з пристроями великих розмірів все не так просто.

У 2022 році пройшли навчання Rim of the Pacific на Гаваях, у яких взяли участь 4 середні й один великий USV (Unmanned Surface Vessel — безекіпажний надводний апарат), після чого контрадмірал Фред Пайл заявив, що великі машини здатні "багато подолати" та що він був уражений цим. Пізніше Пайл у коментарі Defense News заявив, що великі морські дрони виявилися дуже "вигідними", тому що добре впоралися зі спостереженням, розвідкою та змогли уникнути радарів. Контрадмірал наголосив, що США мають намір інвестувати в середні безпілотні надводні кораблі.

Начальник першої дивізії USV, командир Джеремая Дейлі повідомив Defense News, що раніше в навчаннях були задіяні есмінець у парі з одним безпілотником, але цього року впроваджуватимуться складніші та реалістичніші сценарії за участю 5-ти дронів, більшої кількості кораблів, корпусу морської піхоти, авіаносних ударних груп.

Відомо, що ВМС розглядають для флоту 7 прототипів дронів: середні Sea Hunter і Sea Hawk, великі Overlord і один прототип середнього USV від L3Harris Technologies. Більші корпуси таких безпілотників дозволять зберігати й запускати ракети, забезпечуючи прикриття бойовим кораблям.

Раніше ми повідомляли про те, що в КНР створили великий надводний безпілотник під назвою Zhuhaiyun. Розробники заявляють, що може випускати різні дрони — надводні, підводні, БПЛА.