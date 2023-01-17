В России хотят запустить суверенный Интернет из космоса при помощи ламп бегущей волны
"Росэлектроника" обещает испытать оборудование уже в следующем году и обеспечить Интернетом, мобильной связью и телевидением всю Россию.
В "Росэлектронике" заявляют, что начали активную работу над созданием мощных ламп бегущей волны, которые помогут дать доступ населению РФ к Интернету, связи и цифровому телевидению, отмечается в сообщении на сайте холдинга. Эти лампы будут установлены на наземные системы космической связи.
Лампы бегущей волны (электровакуумный прибор, генерирующий и/или усиливающий электромагнитные колебания СВЧ за счет взаимодействия бегущей электромагнитной волны и электронного потока, движущихся в одном направлении, — Википедия, прим. ред.) будут выступать как усилитель сигнала сверхвысокочастотных радиоволн, что якобы позволит усилить мощность сигнала в сотни тысяч раз. Планируется создать два типа подобных ламп в диапазонах C и Ku с мощностью до 700 Вт. Лампы будут оборудованы специальной системой охлаждения, что продлит срок их службы, обещают разработчики. Кроме того, в будущем они хотят на базе этих ламп сделать еще более мощные устройства в смежных диапазонах.
Правда в холдинге отмечают, что для обеспечения качественной связи с помощью этих ламп нужно запустить как можно больше спутников и создать специальные наземные станции. С этим у России могут и уже возникают проблемы.
В данный момент разработкой занимается одно из подразделений "Росэлектроники" – НПП "Алмаз", которое поставляет свои изделия в армию РФ. Лампы планируется испытать в следующем году, а в 2025 уже планируется запустить в производство. Ключевое слово здесь – "планируется"…
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