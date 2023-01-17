У Росії хочуть запустити суверенний Інтернет з космосу за допомогою ламп біжної хвилі

"Роселектроніка" обіцяє випробувати обладнання вже наступного року та забезпечити Інтернетом, мобільним зв'язком та телебаченням усю Росію.

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У "Роселектроніці" заявляють, що розпочали активну роботу над створенням потужних ламп хвилі, що біжить, які допоможуть дати доступ населенню РФ до Інтернету, зв'язку та цифрового телебачення, зазначається в повідомленні на сайті холдингу. Ці лампи будуть встановлені на наземні системи космічного зв'язку.

Лампи біжної хвилі (електровакуумний прилад, що генерує і/або підсилює електромагнітні коливання НВЧ за рахунок взаємодії біжучої електромагнітної хвилі і електронного потоку, що рухаються в одному напрямку, — Вікіпедія, прим. ред.) будуть виступати як підсилювач сигналу згори потужність сигналу у сотні тисяч разів. Планується створити два типи подібних ламп у діапазонах C та Ku з потужністю до 700 Вт. Лампи будуть обладнані спеціальною системою охолодження, що продовжить термін їхньої служби, обіцяють розробники. Крім того, в майбутньому вони хочуть на базі цих ламп створити ще потужніші пристрої в суміжних діапазонах.

[ + – ] Принцип роботи лампи хвилі, що біжить

Щоправда, у холдингу зазначають, що для забезпечення якісного зв'язку за допомогою цих ламп потрібно запустити якомога більше супутників і створити спеціальні наземні станції. З цим у Росії можуть і виникають проблеми.

Наразі розробкою займається один із підрозділів "Роселектроніки" — НВП "Алмаз", яке постачає свої вироби в армію РФ. Лампи планується випробувати наступного року, а 2025 року вже планується запустити у виробництво. Ключове слово тут — "планується"...

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ використовують супутники, які бачать крізь хмари, туман і пітьму і розповів, як це вдається.