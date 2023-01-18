Дроны спасают жизни украинцам на передовой: волонтер рассказал, какие БПЛА нужны военным

Беспилотники значительно снижают риски для разведчиков и пехоты ВСУ, но россияне учатся с ними бороться.

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Беспилотные летательные аппараты регулярно спасают жизни украинским военным на передовой. Волонтер Сергей Попов из Харькова рассказал в интервью изданию "Телеграф", какую роль дроны играют во время войны.

Современная война в Украине значительно отличается от Второй мировой, и в первую очередь благодаря беспилотным технологиям. Летательные аппараты ведут разведку с воздуха, передают координаты целей с помощью спутникового Интернета Starlink, помогают операторам корректировать работу артиллерии и сбрасывают бомбы на голову россиян. Правильное использование дронов позволяет беречь военнослужащих, не подвергая их лишнему риску.

"Не нужно отправлять людей в разведку, если можно "вылететь" и посмотреть все с помощью дрона", — отметил Сергей Попов.

Он объяснил, что другие члены боевой группы могут находиться на определенном расстоянии от оператора, чтобы не попасть под вражеский обстрел в случае его обнаружения. Кроме того, БПЛА помогает более точно навести артиллерию и облегчить работу пехоты — солдатам останется лишь зачистить немногочисленных выживших.

"Это значительно упрощает задание и сохраняет жизни военных", — подчеркнул волонтер.

Он добавил, что российские войска учатся противодействовать беспилотникам ВСУ и применяют средства радиоэлектронной борьбы, способные глушить гражданские дроны. Поэтому украинские подразделения все чаще просят устойчивые БПЛА, которые могут проникать в зоны, где действует вражеские системы РЭБ. Такие аппараты уже существуют — они избегают "глушилок", работая на нестандартных частотах, но стоят очень дорого.

Ранее волонтер Александр Карпюк объяснил, почему украинским военным нужны дорогие дроны. По его словам, такие беспилотники обладают значительно лучшими характеристиками и могут выполнять сложные боевые задачи.

В то же время, военнослужащий и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов уверяет, что ВСУ нужно больше массовых и дешевых дронов. Дело в том, что они проще в управлении и обслуживании, а потому надежнее в боевых условиях.