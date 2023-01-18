Дрони рятують життя українцям на передовій: волонтер розповів, які БПЛА потрібні військовим

Безпілотники значно знижують ризики для розвідників і піхоти ЗСУ, але росіяни навчаються з ними боротися.

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Безпілотні літальні апарати регулярно рятують життя українських військових на передовій. Волонтер Сергій Попов із Харкова розповів в інтерв'ю виданню "Телеграф", яку роль дрони відіграють під час війни.

Сучасна війна в Україні значно відрізняється від Другої світової, і насамперед завдяки безпілотним технологіям. Літальні апарати ведуть розвідку з повітря, передають координати цілей за допомогою супутникового інтернету Starlink, допомагають операторам коригувати роботу артилерії та скидають бомби на голову росіян. Правильне використання дронів дозволяє берегти військовослужбовців, не наражаючи їх на зайвий ризик.

"Не потрібно відправляти людей у розвідку, якщо можна "вилетіти" і подивитися все за допомогою дрона", — зазначив Сергій Попов.

Він пояснив, що інші члени бойової групи можуть бути на певній відстані від оператора, щоб не потрапити під ворожий обстріл у разі його виявлення. Крім того, БПЛА допомагає точніше навести артилерію і полегшити роботу піхоти — солдатам залишиться лише зачистити нечисленних вижилих.

"Це значно спрощує завдання і зберігає життя військових", — підкреслив волонтер.

Він додав, що російські війська навчаються протидіяти безпілотникам ЗСУ та застосовують засоби радіоелектронної боротьби, здатні глушити цивільні дрони. Тому українські підрозділи все частіше просять стійких БПЛА, які можуть проникати в зони, де діють ворожі системи РЕБ. Такі апарати вже існують — вони уникають "глушилок", працюючи на нестандартних частотах, але коштують дуже дорого.

Раніше волонтер Олександр Карпюк пояснив, чому українським військовим потрібні дорогі дрони. За його словами, такі безпілотники мають значно кращі характеристики і можуть виконувати складні бойові завдання.

Водночас, військовослужбовець та експерт із безпілотників Юрій Касьянов запевняє, що ЗСУ потрібно більше масових і дешевих дронів. Справа в тому, що вони простіші в управлінні й обслуговуванні, а тому надійніші в бойових умовах.