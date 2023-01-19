Разведчики ГУР получили особые украинские дроны Raider: раскрыты характеристики (фото)

По словам волонтеров, гексакоптер и беспилотный самолет разработали специально по заказу разведчиков. Оба БПЛА устойчивы к средствам РЭБ.

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Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили новые беспилотники Raider отечественного производства. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба благотворительного фонда "Порт Франковск".

В ноябре волонтерская организация объявила сбор на две модели дронов, разработанных специально для украинских разведчиков по заказу главы ГУР Кирилла Буданова: гексакоптер Raider и беспилотный самолет Raider VTOL. Несколько дней назад специалисты ГУР провели финальную калибровку летательных аппаратов, и они отправились выполнять боевые задачи.

[ + – ] Письмо главы ГУР Кирилла Буданова Фото: Facebook

Разведывательный самолет Raider VTOL с вертикальным взлетом и посадкой оценили в 1,3 млн гривен. Он может летать на расстояние до 30 км и передавать видео с тепловизионной камеры.

[ + – ] Беспилотный самолет Raider VTOL Фото: Facebook

Гексакоптер Raider может пролетать до 15 км в разведывательном режиме или 8 км с полезной нагрузкой весом до 4 кг, он также получил тепловизор, а стоимость составила около 700 тыс. гривен. Разработчики утверждают, что оба беспилотника устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.

[ + – ] Самолет Raider VTOL и гексакоптер Raider Фото: Facebook

"Будем откровенны: беспилотники для ГУР — один из самых сложных и медленных в реализации, но и, надеемся, самых эффективных проектов нашего фонда", — отметил "Порт Франковск". — "Враг будет страдать, бояться, а самое главное — умирать".

Ранее писали, что в Украине разработали разведывательный дрон под названием "Колдун". Авиамоделисты из Днепра в декабре заявили о начале серийного производства: при наличии всех необходимых компонентов команда может выпускать по 200 аппаратов в месяц. Беспилотник снимает видео с высоты 350-400 метров, которое затем изучают военные.

Недавно украинские инженеры начали собирать первый ударный дрон "Инквизитор". Они получили из-за рубежа первые детали, в том числе углепластиковую раму, которая сделает аппарат малозаметным для радаров. "Инвизитор" может поднимать мины 82-калибра, гранаты ВОГ-17 и РКГ-3 для сброса на россиян.