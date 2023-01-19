Разведчики ГУР получили особые украинские дроны Raider: раскрыты характеристики (фото)
По словам волонтеров, гексакоптер и беспилотный самолет разработали специально по заказу разведчиков. Оба БПЛА устойчивы к средствам РЭБ.
Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили новые беспилотники Raider отечественного производства. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба благотворительного фонда "Порт Франковск".
В ноябре волонтерская организация объявила сбор на две модели дронов, разработанных специально для украинских разведчиков по заказу главы ГУР Кирилла Буданова: гексакоптер Raider и беспилотный самолет Raider VTOL. Несколько дней назад специалисты ГУР провели финальную калибровку летательных аппаратов, и они отправились выполнять боевые задачи.
Разведывательный самолет Raider VTOL с вертикальным взлетом и посадкой оценили в 1,3 млн гривен. Он может летать на расстояние до 30 км и передавать видео с тепловизионной камеры.
Гексакоптер Raider может пролетать до 15 км в разведывательном режиме или 8 км с полезной нагрузкой весом до 4 кг, он также получил тепловизор, а стоимость составила около 700 тыс. гривен. Разработчики утверждают, что оба беспилотника устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.
"Будем откровенны: беспилотники для ГУР — один из самых сложных и медленных в реализации, но и, надеемся, самых эффективных проектов нашего фонда", — отметил "Порт Франковск". — "Враг будет страдать, бояться, а самое главное — умирать".
Ранее писали, что в Украине разработали разведывательный дрон под названием "Колдун". Авиамоделисты из Днепра в декабре заявили о начале серийного производства: при наличии всех необходимых компонентов команда может выпускать по 200 аппаратов в месяц. Беспилотник снимает видео с высоты 350-400 метров, которое затем изучают военные.
Недавно украинские инженеры начали собирать первый ударный дрон "Инквизитор". Они получили из-за рубежа первые детали, в том числе углепластиковую раму, которая сделает аппарат малозаметным для радаров. "Инвизитор" может поднимать мины 82-калибра, гранаты ВОГ-17 и РКГ-3 для сброса на россиян.