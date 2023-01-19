Розвідники ГУР отримали спеціальні українські дрони Raider: розкрито характеристики (фото)

За словами волонтерів, гексакоптер та безпілотний літак розробили спеціально на замовлення розвідників. Обидва БПЛА стійкі до засобів РЕБ.

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Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України одержали нові безпілотники Raider вітчизняного виробництва. Про це у Facebook повідомила пресслужба благодійного фонду "Порт Франківськ".

У листопаді волонтерська організація оголосила збір на дві моделі дронів, розроблених спеціально для українських розвідників на замовлення глави ГУР Кирила Буданова: гексакоптер Raider та безпілотний літак Raider VTOL. Кілька днів тому фахівці ГУР провели фінальне калібрування літальних апаратів, і вони вирушили виконувати бойові завдання.

[ + – ] Лист глави ГУР Кирила Буданова Фото: Facebook

Розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою оцінили у 1,3 млн гривень. Він може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери.

[ + – ] Безпілотний літак Raider VTOL Фото: Facebook

Гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор, а вартість становила близько 700 тис. гривень. Розробники стверджують, що обидва безпілотники стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.

[ + – ] Літак Raider VTOL та гексакоптер Raider Фото: Facebook

"Будемо відверті: безпілотники для ГУР — один із найскладніших та найповільніших у реалізації, але й, сподіваємось, найефективніших проєктів нашого фонду", — зазначив "Порт Франківськ". — "Ворог буде страждати, боятися, а найголовніше — вмирати".

Раніше писали, що в Україні розробили розвідувальний дрон під назвою "Колдун". Авіамоделісти з Дніпра у грудні заявили про початок серійного виробництва: за наявності всіх необхідних компонентів команда може випускати по 200 апаратів на місяць. Безпілотник знімає відео з висоти 350-400 метрів, яке потім вивчають військові.

Нещодавно українські інженери почали збирати перший ударний дрон "Інквізитор". Вони отримали з-за кордону перші деталі, у тому числі вуглепластикову раму, яка зробить апарат малопомітним для радарів. "Інвізитор" може піднімати міни 82-калібру, гранати ВОГ-17 та РКГ-3 для скидання на росіян.