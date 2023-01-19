Чат-бот ChatGPT справился с заданием лучше людей, и едва не стал писателем

ИИ оказался лучше 80% соискателей на вакансию, которую открыло консалтинговое агентство Schwa.

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Тестовое задание, написанное чат-ботом OpenAI ChatGPT, попало в шорт-лист консалтинговой фирмы Schwa, сотрудники по подбору персонала которой решили, что наши "идеального кандидата", пишет businessinsider.com.

Нил Тейлор, глава консалтинговой компании Schwa, специализирующейся на коммуникациях, решил проверить свою команду по подбору персонала, а также заодно протестировать программное обеспечение для найма, чтобы понять, смогут ли люди, или софт, определить, кем написано тестовое задание — ChatGPT, или реальным человеком. В итоге, и сотрудники, и ПО провалили тест.

Тейлор дал ChatGPT задание описать "секреты хорошего письма" в 300 словах. Тест должен был быть выразительным и красноречивым. Бизнесмен рассказал журналистам, что дал чат-боту очень конкретные инструкции, и среди прочего указал, что тест должен быть написан в стиле американского копирайтера Дэйва Тротта.

ИИ попал в список тех, кого отобрали рекрутеры. В его задании речь шла о том, что нужно анализировать стили разных писателей, не бояться редактировать свои тексты, излагать мысли доступно, простым языком, искать свежие идеи.

Ранее мы сообщали о том, что журналисты издания Фокус дали чат-боту задание написать статью про Евромайдан. Бот неплохо справился, однако его тест получился уж слишком "академичным".

Также сообщали о том, что Билл Гейтс видит большой потенциал в развитии нейросетей, работающих на базе машинного обучения. По его мнению, эта та отрасль, в которую следует инвестировать средства.