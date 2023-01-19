Чат-бот ChatGPT впорався із завданням краще за людей, і ледь не став письменником

ШІ виявився кращим за 80% претендентів на вакансію, яку відкрило консалтингове агентство Schwa.

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Тестове завдання, написане чат-ботом OpenAI ChatGPT, потрапило до шорт-листа консалтингової фірми Schwa, співробітники з підбору персоналу якої вирішили, що знайшли "ідеального кандидата", пише businessinsider.com.

Ніл Тейлор, голова консалтингової компанії Schwa, котрий спеціалізується на комунікаціях, вирішив перевірити свою команду з підбору персоналу, а також протестувати програмне забезпечення для найму, щоб зрозуміти, чи зможуть люди або софт, визначити, ким написано тестове завдання — ChatGPT, чи реальною людиною. Як наслідок, і співробітники, і програмне забезпечення провалили тест.

Тейлор дав ChatGPT завдання описати "секрети гарного листа" у 300 словах. Текст мав бути виразним і промовистим. Бізнесмен розповів журналістам, що дав чат-боту дуже конкретні інструкції, і серед іншого зазначив, що текст має бути написаний у стилі американського копірайтера Дейва Тротта.

ШІ потрапив до списку тих, кого відібрали рекрутери. У його завданні йшлося про те, що потрібно аналізувати стилі різних письменників, не боятися редагувати свої тексти, викладати думки доступно простою мовою, шукати свіжі ідеї.

Раніше ми повідомляли, що журналісти видання Фокус дали чат-боту завдання написати статтю про Євромайдан. Бот непогано впорався, проте його текст вийшов аж надто "академічним".

Також повідомляли про те, що Білл Гейтс бачить великий потенціал у розвитку нейромереж, що працюють на базі машинного навчання. На його думку, ця галузь, у яку варто інвестувати кошти.