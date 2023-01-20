Новый беспилотник Point Blank летит со скоростью 186 км/ч и запускается с рук (видео)

Разработчики называют барражирующий боеприпас "ракетой с электрооптическим наведением", первые прототипы передадут военным для испытаний уже в 2023 году.

Related video

Израильская государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) получила от Министерства обороны США контракт на производство нового ударного беспилотника Point Blank для американской армии. Подробности предприятие раскрыло в официальном пресс-релизе.

IAI представила Point Blank как "ракету с электрооптическим наведением", но по своим возможностям она близка к классу барражирующих боеприпасов, которые часто называют дронами-камикадзе. Аппарат обладает небольшими размерами, а потому солдаты могут носить его в рюкзаках и запускать с рук. Он способен вертикально взлетать и приземляться, а для управления требуется один оператор.

Point Blank весит около 7 кг и имеет длину чуть меньше 1 м. Ракета может летать на высоте более 45 м с максимальной скоростью 186 км/ч, зависая в воздухе или барражируя, пока не определит цель и не получит команду атаковать. БПЛА может нести оптико-электронные системы для разведки в режиме реального времени, а также боеголовку для поражения различных объектов.

IAI по итогам конкурса получила многомиллионный заказ от Управления технической поддержки нерегулярных боевых действий Министерства обороны США на быструю разработку и поставку "умной" ракеты. Американские военные решили, что система Point Blank отвечает всем необходимым требованиям и сможет повысить боеспособность небольших тактических групп, нанося точечные удары по врагу. Компания обязалась предоставить первые прототипы и обучить солдат для проведения испытаний уже в 2023 году.

"Point Blank присоединяется к семейству ракет Israel Aerospace Industries, чтобы предоставить наземным тактическим силам более точные средства для проведения наступательных операций", — заявил исполнительный вице-президент IAI Гай Бар.

Ранее писали, что в США разрабатывают беспилотник Exosonic Revenant, имитирующий российские истребители Су-57. Аппарат должен летать быстрее звука, чтобы тренировать американских пилотов.

Писали также, что израильская компания Elbit Systems предоставит Румынии семь БПЛА Watchkeeper X. Сделка оценивается в $410 млн.