Новий безпілотник Point Blank летить зі швидкістю 186 км/год та запускається з рук (відео)

Розробники називають баражуючий боєприпас "ракетою з електрооптичним наведенням", перші прототипи передадуть військовим для випробувань вже у 2023.

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Ізраїльська державна компанія Israel Aerospace Industries (IAI) одержала від Міністерства оборони США контракт на виробництво нового ударного безпілотника Point Blank для американської армії. Подробиці підприємство розкрило в офіційному пресрелізі.

IAI представила Point Blank як "ракету з електрооптичним наведенням", але за своїми можливостями вона близька до класу баражуючих боєприпасів, які часто називають дронами-камікадзе. Апарат має невеликі розміри, а тому солдати можуть носити його в рюкзаках і запускати з рук. Він здатний вертикально злітати та приземлятися, а для керування потрібен один оператор.

Point Blank важить близько 7 кг і має довжину трохи менш як 1 м. Ракета може літати на висоті понад 45 м з максимальною швидкістю 186 км/год, зависаючи в повітрі або баражуючи, доки не визначить ціль і не отримає команду атакувати. БПЛА може нести оптико-електронні системи для розвідки в режимі реального часу, а також боєголовки для ураження різних об'єктів.

IAI за підсумками конкурсу отримала багатомільйонне замовлення від Управління технічної підтримки нерегулярних бойових дій Міністерства оборони США на швидку розробку та постачання "розумної" ракети. Американські військові вирішили, що система Point Blank відповідає всім необхідним вимогам і зможе підвищити боєздатність невеликих тактичних груп, завдаючи точкових ударів по ворогові. Компанія зобов'язалася надати перші прототипи та навчити солдатів для проведення випробувань вже у 2023 році.

"Point Blank приєднується до сімейства ракет Israel Aerospace Industries, щоб надати наземним тактичним силам точніші засоби для проведення наступальних операцій", — заявив виконавчий віцепрезидент IAI Гай Бар.

Раніше писали, що у США розробляють безпілотник Exosonic Revenant, який імітує російські винищувачі Су-57. Апарат повинен літати швидше за звук, щоб тренувати американських пілотів.

Писали також, що ізраїльська компанія Elbit Systems надасть Румунії сім БПЛА Watchkeeper X. Угода оцінюється у $410 млн.